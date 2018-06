Versierte Anleger auf der Suche nach Dividenden wissen, dass hohe Renditen nicht alles sind. Ein Unternehmen, das seine Dividende konsequent erhöht, kann sogar noch besser sein, da die Aktienkurse dieser Dividende tendenziell folgen. Um dir bei der Suche nach einem tollen Dividendenunternehmen zu helfen, schau dir die Aktien von Texas Roadhouse (WKN:A0DKNQ), TJX Companies (WKN:854854) und Apple (WKN:865985) an. Welche Restaurantrezession? Die größte Steigerung des Cashflows in der Gastronomie, der zur Ausschüttung von Dividenden verwendet werden, kommt vom flächenbereinigten Umsatzwachstum in den Filialen. Diese Kennzahl war für das durchschnittliche Restaurant ab 2016 fast zwei Jahre lang negativ und hat gerade ...

