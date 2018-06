eLichens, ein führender Entwickler von patentierten Gassensoren und der ersten umfassenden Plattform zur Analyse und Vorhersage der Luftqualität, meldete heute die Ernennung von Gilles Delfassy zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden.

Delfassy ist ein sehr angesehener Fachmann der Halbleiter- und Mobilfunk-/Wireless-Branche. Den weitaus größten Teil seiner bisherigen Laufbahn war er für Texas Instruments (TI) tätig und wirkte dort maßgeblich an der Wireless-Initiative mit, um das weltweit größte kabellose Halbleitergeschäft aufzubauen und zur Gestaltung der Branche beizutragen. Seit seinem Ausscheiden aus TI im Jahr 2007 bekleidete Delfassy die Position des Chief Executive Officer bei ST-Ericsson und gehörte außerdem dem Board of Directors, darunter auch als Vorsitzender, mehrerer börsennotierter oder im Privatbesitz befindlicher Unternehmen in den USA und in Europa an.

Ich freue mich sehr, dass Gilles Delfassy, der dem Unternehmen seit seiner Gründung beratend zur Seite gestanden hat, nun der neue Verwaltungsratsvorsitzende wird", erklärte Wahid Issa, Chief Executive Officer von eLichens. "Er hat in der Vergangenheit bereits Startup-Unternehmen im High-Tech-Bereich, wie eLichens, zum Erfolg verholfen, und seine tiefgreifende Erfahrung in unserer Branche wird in hohem Maße dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen, nämlich die Stärkung unserer Innovationsfähigkeiten, Pflege unserer Kundenbeziehungen und Bereitstellung eines einzigartigen und führenden Produktangebots auf dem Markt."

"Ich habe die Entwicklung von eLichens seit dem Beginn des Unternehmens mit Spannung verfolgt", so Gilles Delfassy. "Ich habe in meiner ganzen Laufbahn selten eine Technologie mit so vielen Anwendungsmöglichkeiten gesehen, die potenziell die Welt verändern können und von Fachleuten gemanagt werden, mit denen ich seit vielen Jahren eng zusammenarbeite. Ich freue mich sehr, nun einen Schritt weiter zu gehen und als Verwaltungsratsvorsitzender einen direkten Beitrag zu leisten."

Über eLichens (www.eLichens.com

Die Mission des im Dezember 2014 gegründeten Startup-Unternehmens eLichens besteht darin, den Menschen bei der Digitalisierung ihrer Umwelt behilflich zu sein. Mit einem Patentportfolio, Fachkenntnissen und Qualifikationen ist das Unternehmen in der Lage, komplette Sensor-, Daten- und Servicelösungen zu entwickeln und zu vermarkten, die die Märkte für Industrieanwendungen, intelligente Haushalte und Städte sowie Verbraucherelektronik ansprechen.

eLichens hat seinen Hauptsitz in Grenoble (Frankreich) und Niederlassungen in Kalifornien (USA).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

