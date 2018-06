DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

MITTWOCH: In Südkorea ruht der Handel wegen der Wahl der Nationalversammlung.

TAGESTHEMA I

Wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung muss Daimler 774.000 Autos und leichte Transporter mit Dieselmotor zurückrufen. Das ordnete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach einem Treffen mit Daimler-Chef Dieter Zetsche an. Für Deutschland bezifferte er die Zahl der betroffenen Wagen auf 238.000. Zetsche bestätigte beim Verlassen des Ministeriums den Rückruf und erklärte gleichzeitig, dass Daimler Strafzahlungen entgehen werde. Auf die Frage, ob das im Raum stehende Ordnungsgeld in Milliardenhöhe vom Tisch sei, antworte der Vorstandsvorsitzende: "Ja." Das Gespräch bezeichnete er als konstruktiv. Der Konzern teilte außerdem mit, "offene Rechtsfragen im Widerspruchsverfahren" klären zu wollen. Das Unternehmen hält es für ungerechtfertigt, die Abschalteinrichtungen als illegal einzustufen. Daimler wolle mit maximalem Tempo und in Kooperation mit den Behörden die Abschalteinrichtungen beseitigen, erklärte der CSU-Minister weiter. Das Mittel der Wahl war in der Aufarbeitung des Diesel-Skandals bisher, in den Werkstätten Softwareupdates aufzuspielen.

TAGESTHEMA II

Nach mehrstündigen Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump die Unterzeichnung eines gemeinsamen Dokuments angekündigt. "Wir werden jetzt unterzeichnen", so Trump am Dienstag in Singapur - wobei er nicht präzisierte, um was für ein Dokument es sich handelte. Der Präsident sprach von einer "fantastischen Begegnung" mit Kim, bei der es "viele Fortschritte" gegeben habe. Bei dem Gipfel geht es um den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals und die Friedensperspektiven auf der koreanischen Halbinsel. Es ist das erste Mal, dass sich ein amtierender US-Präsident und ein nordkoreanischer Machthaber treffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 IT/Heidelbergcement AG, Kapitalmarkttag

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Zwischenbericht

09:00 GB/Infineon Technologies AG, Kapitalmarkttag "IFX Day 2018"

10:00 DE/Bechtle AG, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

10:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Hawesko AG 1,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +10.000 Personen zuvor: +31.200 Personen -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -8,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +84,2 Punkte zuvor: +87,4 Punkte -US 14:30 Realeinkommen Mai 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 12:00 FI/Auktion 1,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2034 im Volumen von 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.788,50 0,06 Nikkei-225 22.967,13 0,72 Schanghai-Composite 3.069,05 0,53 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.842,91 0,60 DAX-Future 12.883,50 0,65 XDAX 12.884,78 0,65 MDAX 26.711,94 0,19 TecDAX 2.843,91 1,38 EuroStoxx50 3.480,22 0,96 Stoxx50 3.081,26 0,76 Dow-Jones 25.322,31 0,02 S&P-500-Index 2.782,00 0,11 Nasdaq-Comp. 7.659,93 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,84 -47

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,49 0,49 0,06 USA 2 Jahre 2,52 2,50 0,63 USA 10 Jahre 2,95 2,95 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer überwiegend freundlichen Tendenz an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Vorlagen aus den USA seien erneut gut, dort sei es auf ganzer Breite nach oben gegangen. Während die leichten Gewinnmitnahmen bei den Technologie-Werten noch anhielten, hätten sich diesmal die defensiven Branchen wie Nahrungsmittel nach oben gearbeitet. "Das ist eine gesunde Branchenrotation, mit der die Märkte weiter nach oben gehen können", sagt ein Händler. Politisch komme wieder Ruhe an die Märkte. Hier stehe das Treffen der Machthaber aus Nordkorea und den USA und Singapur im Fokus. Bei den Einzelwerten stehen wieder negativ deutsche Autowerte im Fokus - vor allem Daimler. Hier wurde am Vorabend doch ein Rückruf für 774.000 Autos in Deutschland und Europa wegen Abgasmanipulationen gefordert. Französische Banken könnten etwas darunter leiden, dass die Regulierungsbehörde erhöhte Sicherheitsleistungen für Kredite fordern will. Damit solle einer zu stark boomenden Kreditvergabe vorgebeugt werden.

Rückblick: Das Scheitern des G7-Gipfels belastete die Aktienmärkte kaum. Zum einen stand das historische Treffen von US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim bereits im Fokus, vor allem aber stützten positive Nachrichten aus Italien. Der italienische Finanzminister Giovanni Tria sprach sich für Euro und Schuldenabbau aus und gab damit ein Bekenntnis zur EU ab. Der stark gebeutelte Mailänder FTSE-MIB schoss darauf um 3,4 Prozent nach oben, die Renditen italienischer Staatsanleihen sanken. Größte Profiteure der Entwicklung waren die Bankenwerte. Ihr Index im Stoxx gewann 1,8 Prozent. Intesa Sanpaolo stiegen um 6,6 Prozent und Unicredit um 6,2 Prozent. Eine weniger schwach als befürchtet ausgefallene Kundenfrequenz befeuerte die Kurse britischer Einzelhändler. Marks & Spencer stiegen um 2,7 Prozent, J Sainsbury um 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Nach der Gewinnwarnung am Freitag hagelte es negative Analystenkommentare für Deutsche Post. Der Kurs gab darauf um weitere 3,1 Prozent nach. Morgan Stanley senkte Deutsche Börse auf "Underweight". Die Aktie schloss 1,5 Prozent leichter. Gewinner im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 3,5 Prozent. Hier sollen die Analysten der HSBC eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, was neben den positiven Impulsen für die Banken aus Italien zusätzlich stützte. Zu den moderaten Verlusten der Autotitel verwiesen Händler auf die Belastungsfaktoren US-Strafzölle und Dieselskandal. Daimler fielen um 0,9 Prozent. Hier drückten neue Berichte um Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren. Bet-at-home brachen um 8,8 Prozent ein, nachdem die Schweizer per Volksentscheid ausländische Anbieter von Online-Wetten von ihrem Markt ausgeschlossen hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Aktien legten leicht zu, gestützt von sich im Verlauf verstetigenden moderaten Gewinnen an den US-Börsen. Erst in den letzten Handelsminuten gingen diese dann zum Teil wieder verloren. Unter den Einzelwerten seien SAP nachrichtenlos 0,4 Prozent fester umgegangen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Daimler hätten nur anfangs etwas mehr nachgegeben auf die Nachricht, dass der Autohersteller auf Anweisung des Verkehrsministeriums 774.000 dieselgetriebene Fahrzeuge zurückrufen und bei diesen Abschalteinrichtungen beseitigen muss. Zuletzt habe der Kurs dann nur noch 0,3 Prozent zurückgelegen im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Analysten von Evercore ISI schätzen die Kosten für ein Software-Update auf "unbedeutende" weniger als 100 Millionen Euro. Daneben betonte Analyst Arndt Ellinghorst, dass mit dem nun vom Verkehrsministerium angeordneten Rückruf Strafzahlungen vom Tisch seien.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Anleger ließen sich vom gescheiterten G7-Treffen nicht aus der Ruhe bringen. Die Erwartungen waren offenbar im Vorfeld schon so niedrig und an den Märkten eingepreist, dass vom tatsächlichen Ausgang kein negativer Impuls mehr ausging. Ein positiver Impuls kam dagegen aus Italien, wo der neue Finanzminister quasi ein Bekenntnis zum Euro und zum Schuldenabbau ablegte. Für eine Fortsetzung der Kletterpartie bedürfe es nach dem geplatzten G7-Gipfel vermutlich neuer Impulse, hieß es. Kommen könnten diese vom Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un am Dienstag. Bei den Aktien machte der Montag seinem Ruf als Merger Monday wieder Ehre. Übernahmespekulation trieb Boston Scientific um 7,4 Prozent an, während Stryker um 5,1 Prozent nachgaben. Laut dem Wall Street Journal hat Stryker ein Auge auf den Rivalen Boston Scientific geworfen, wobei Stryker hierbei Gefahr laufe, Boston Scientific auf dem Höhepunkt der Marktbewertung zu übernehmen. Die Kurse der Konkurrenten Johnson & Johnson und Medtronic gaben um 1,1 bzw 0,7 Prozent nach. USG verteuerten sich um 3,9 Prozent auf 43,04 Dollar. Der deutsche Baustoffhersteller Knauf hat nach langem Werben seine Offerte nochmals um 2 Dollar auf 44 je Aktie aufgestockt und trifft damit nun auf Gegenliebe der Amerikaner. Der Anleihemarkt zeigte sich widerstandsfähig agesichts des erwarteten Zinsschritts am Mittwoch und der Hoffnung auf eine Entspannung der US-Beziehungen zu Nordkorea. Die Zehnjahresrendite lag

zuletzt unverändert bei 2,95 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.21 Uhr EUR/USD 1,1769 -0,1% 1,1782 1,1809 EUR/JPY 129,87 +0,2% 129,67 129,78 EUR/CHF 1,1622 +0,1% 1,1614 1,1627 GBP/EUR 1,1355 -0,0% 1,1418 1,1334 USD/JPY 110,35 +0,3% 110,06 109,91 GBP/USD 1,3365 -0,1% 1,3381 1,3383 Bitcoin BTC/USD 6.861,59 +1,0% 6.795,75 6.744,56

Der Euro zog mit dem Rückenwind aus Italien zum Dollar leicht an. Er erreichte im Tageshoch 1,1821, kostete zuletzt mit 1,1785 aber nur wenig mehr als am Freitag vor dem G7-Eklat. Abwärts ging es aber mit dem Kanada-Dollar ("Loonie") und dem Peso, denn nach dem gescheiterten G7-Gipfel dürften sich die Aussichten auf erfolgreiche Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den USA eingetrübt haben. Der Dollar verteuerte sich von 1,2925 auf 1,2986 Kanada-Dollar bzw. von 20,28 auf 20,57 Peso. US-Präsident Trump hatte im Nachhinein seine Unterschrift bei der G7-Abschlusserklärung zurückgezogen und dies vor allem mit der Kritik des kanadischen Regierungschef Justin Trudeau an den US-Strafzöllen auf Stahl und dessen Gegendrohung mit Strafzöllen begründet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,22 66,10 +0,2% 0,12 +10,8% Brent/ICE 76,52 76,46 +0,1% 0,06 +17,9%

Die Ölpreise zogen im Verlauf etwas an, nachdem sie gleich zu Beginn nachgegeben hatten. Brentöl teduzierte das Minus auf 0,1 Prozent und kostete 76,35 Dollar. US-Öl der Sorte WTI legte um 0,5 Prozent zu. Berichte, wonach Saudi-Arabien und auch Russland die Ölförderung zuletzt wieder erhöht haben sollen, belasteten tendenziell zwar, aktuell spiele der Markt aber stärker die Spekulation auf Produktionsunterbrechungen in Iran und Venezuela, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,58 1.300,48 -0,2% -2,90 -0,4% Silber (Spot) 16,89 16,92 -0,2% -0,03 -0,3% Platin (Spot) 904,85 904,00 +0,1% +0,85 -2,7% Kupfer-Future 3,25 3,26 -0,2% -0,01 -2,3%

Beim Gold gab es unter dem Strich kaum Bewegung. Die Feinunze kostete rund 1.300 Dollar. In Asien rutschte das Edelmetall mit der schwindenden Nachfrage für den "sicheren Hafen" Gold wieder etwas deutlicher unter dieses Niveau.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

INTERNATIONALER HANDEL I

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs von internationalen Wirtschaftsorganisationen haben sich nach dem Scheitern des G7-Gipfels klar zum Welthandel bekannt. "Handelspolitische Zusammenarbeit und Abstimmung sind für uns mehr denn je von höchster Wichtigkeit", erklärte die Kanzlerin gemeinsam mit der WTO, dem IWF, der Weltarbeitsorganisation (ILO), der OECD, der Weltbank sowie der Afrikanischen Entwicklungsbank nach einem Treffen. Internationaler Handel und freie Märkte seien notwendig, um in der ganzen Welt für Wachstum und funktionierende Lieferketten zu sorgen, hieß es in der Erklärung weiter.

INTERNATIONALER HANDEL II

Nach dem gescheiterten G7-Gipfel hat die britische Regierung die USA zur Einhaltung der zunächst einstimmig getroffenen Vereinbarungen ermahnt. "Wir hoffen, dass die USA den Verpflichtungen nachkommen, die sie eingegangen sind", sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May. Im britischen Parlament wiederholte May angesichts des Debakels in Kanada die massive Kritik an den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU.

INTERNATIONALER HANDEL III

Kanada will die Ratifizierung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP beschleunigen, um die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA auszugleichen.

GRIECHENLAND

Die Bundesregierung will umfassende Schuldenerleichterungen für Griechenland verhindern und erwägt, Athen stattdessen mit einem zusätzlichen Milliardenpolster unterstützen. Das gehe aus Verhandlungspapieren der europäischen Unterhändler hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorlägen, wie die Zeitung in ihrer Dienstagausgabe berichtet.

USA

Drei Monate nach seiner Berufung in die US-Regierung hat der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, einen Herzanfall erlitten. Präsidentensprecherin Sarah Sanders teilte mit, die Herzattacke sei "sehr milde" gewesen. Kudlow sei in "gutem Zustand". Die Ärzte erwarteten, dass er "rasch und vollkommen" genesen werde.

VOLKSWAGEN

rechnet damit, dass sich die Produktion von bis zu 250.000 Autos verzögern könnte, während die neuen Testverfahren für die Abgasmessungen in Europa eingeführt werden. Im zweiten Halbjahr würden geschätzt 200.000 bis 250.000 Wagen später als geplant gebaut, wenn der neue Testzyklus WLTP umgesetzt werde. Das WLTP-Testverfahren wird eingeführt, nachdem die gesamte Branche in Verruf geraten ist, teils weil VW 2015 die Manipulation von Abgastestes eingestehen musste.

RYANAIR

hat eine britische Flugbegleiter-Gewerkschaft offiziell anerkannt. Die Gewerkschaft Unite the Union werde die in Großbritannien angestellten Flugbegleiter vertreten, teilte Ryanair mit. Eine Woche zuvor hatte das irische Unternehmen bereits zwei Flugbegleiter-Gewerkschaften in Italien anerkannt.

