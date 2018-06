Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die AIXTRON SE hat am 26. April die Zahlen zum 1. Quartal 2018 veröffentlicht. Der Auftragseingan. [mehr] aktiencheck.de Uniper-Aktie: 26,5 oder 17 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 26,50 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Uniper SE hat am 07.05.2018 ihre Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Für Q1 wies das Unternehmen einen positiven Konzern. [mehr] aktiencheck.de Continental-Aktie: 270 oder 222 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 270,00 oder 222,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Continental AG hat am 08.05.2018 ihre Zahlen für das erste Q. [mehr] Kolumnen mehr > S. Feuerstein Wichtige Termine! Man darf gespannt sein, was die Woche bringen wird. Zum Wochenauftakt gab es jedenfalls keine nachhaltige Reaktion auf den Tweet, das Kommuniqué des G7-Gipfels vom Wochenende nicht zu unterstützen. Während man in den USA den Argumenten des US-Präsidenten durchaus folgt, wird die Vorgehensweise hierzulande als Affront gegen die restlichen G7-Länder gewertet. Das Thema Handelskrieg schreitet dabei weiter voran und könnte mit weiteren Schutzzöllen auf beispielsweise Automobile auch Deutschland empfindlich treffen. Hier . [mehr] DAX: Giovanni Tria beruhigt die Märkte Die neue Regierung in Italien hatte zuletzt mit der Ankündigung, die Schulden massiv zu erhöhen, an den Finanzmärkten für Verunsicherung gesorgt. Nun kamen beschwichtigende Worte aus Rom. Das Bekenntnis des amtierenden Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau wurde mit Erleichterung aufgenommen. Der deutsche Leitindex verzeichnete ein Kursplus von 0,6% auf 12.843 Punkte und konnte endlich mal die nachmittäglichen Kursgewinne verteidigen. Optimistisch zeigen sich die Marktteilnehmer aber auch von der Entwicklung des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur. Die Börsen in Japan und in den Vereinigten S. [mehr] Rocket Internet - was haben die denn genommen? Die Aktie von Rocket Internet notiert bei 24 Euro und das in einem absoluten Bullenmarkt, in dem der Markt wirklich jeden Mist noch annimmt und kauft, jeden Unfug glaubt und verarbeitet - siehe Tesla. Für uns ist Rocket Internet im nächsten Abschwung ein Kandidat für 10 Euro im Kurs - passender Put wäreHW396P. Aber was hat Berenberg genommen?Die Privatbank hat die Einstufung für Rocket Internet anlässlich des bevorstehenden Börsengangs (IPO) von Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen - mehr als 100 Prozent über aktuellem Kurs. Deal - wenn dieses Ziel erreicht ist, fährt ein Feingold-Research-Mensch persönlich von Frankfurt nach Berlin und sagt "sorry". Das IPO werde die Tr. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

