DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Kanada will die Ratifizierung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP beschleunigen, um die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA auszugleichen. "Das TPP zu ratifizieren, hat für uns absolute Priorität", sagte der kanadische Handelsminister François-Philippe Champagne. Er wolle den Gesetzentwurf noch vor dem Beginn der Parlamentsferien vorlegen. "Dieses gute Abkommen" werde die Märkte für kanadische Unternehmen öffnen, sagte Champagne. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag für einen Eklat gesorgt, als er der zuvor mühsam ausgehandelten Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen der G7-Staaten in Kanada seine Unterstützung entzog. Das transpazifische Freihandelsabkommen war 2016 zunächst von zwölf Staaten - einschließlich der USA - unterzeichnet worden. US-Präsident Donald Trump hatte es im Januar 2017 in einer seiner ersten Amtshandlungen aufgekündigt. Die elf verbliebenen Mitglieder verhandelten neu über das Abkommen und unterzeichneten Anfang März eine reduzierte Variante mit dem Namen CPTPP. Die Mitgliedsländer Australien, Kanada, Chile, Japan, Mexiko, Neuseeland, Malaysia, Peru, Singapur, Vietnam und Brunei wollen damit einen gemeinsamen Markt mit 500 Millionen Einwohnern schaffen. 60 Tage nach der Ratifizierung durch mindestens sechs der elf Mitgliedsländer tritt es in Kraft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 IT/Heidelbergcement AG, Capital Markets Day, Bergamo

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT),

Pre-close Trading Update, London

09:00 GB/Infineon Technologies AG, Capital Markets Day

"IFX Day 2018", London

10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV, Hamburg

10:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK, Frankfurt

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Realeinkommen Mai 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.788,50 +0,06% Nikkei-225 22.901,72 +0,43% Hang-Seng-Index 31.184,78 +0,39% Kospi 2.469,36 -0,03% Shanghai-Composite 3.066,18 +0,44% S&P/ASX 200 6.051,10 +0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Mit Beginn des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un halten sich die Anleger zurück, wie Händler sagen. Der Kospi zeigt sich kaum verändert. Allerdings wird der südkoreanische Aktienmarkt von den Exportschwergewichten Samsung Electronics und Hyundai Motor dominiert, weshalb der Markt eher von der Entwicklung der Weltwirtschaft als von politischen Ereignissen bewegt wird. Der japanische Aktienmarkt profitiert hingegen davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar deutlich nachgegeben hat. Unter den Einzelwerten gewinnen Sunny Optical in Hongkong 2,6 Prozent. Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel für den Smartphone-Zulieferer erhöht, weil sie mit einer steigenden Nachfrage rechnen. China Sunshine Paper brechen dagegen um über 15 Prozent ein. Das Unternehmen wird seine defizitäre Verpackungsdesign-Sparte verkaufen und deshalb einen Verlust verbuchen.

US-NACHBÖRSE

Aktien von RH waren am Montag im nachbörslichen Handel sehr gefragt, nachdem das Unternehmen mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Außerdem erhöhte die ehemals unter dem Namen Restoration Hardware firmierende Gesellschaft ihre Jahresziele. Der Kurs sprang um fast 22 Prozent nach oben. Um 13,4 Prozent nach oben ging es für die Aktie von Dave & Buster's Entertainment. Die Restaurantkette hatte ebenfalls überraschend gute Zahlen vorgelegt. Auch eine Personalie kam gut an: CEO Stephen King wird sein Amt abgeben, dem Unternehmen aber als Chairman erhalten bleiben. Neuer CEO wird der bisherige Finanzchef Brian Jenkins. Der Kurs von KMG Chemicals stieg um 5,9 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal vorgelegt und die Ziele für das vierte Quartal erhöht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.322,31 0,02 5,78 2,44 S&P-500 2.782,00 0,11 2,97 4,05 Nasdaq-Comp. 7.659,93 0,19 14,41 10,96 Nasdaq-100 7.168,48 0,22 15,86 12,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 782 Mio 775 Mio Gewinner 1.624 1.741 Verlierer 1.318 1.219 Unverändert 133 114

Gut behauptet - Die Anleger ließen sich vom gescheiterten G7-Treffen nicht aus der Ruhe bringen. Die Erwartungen waren offenbar schon so niedrig und an den Märkten eingepreist, dass vom tatsächlichen Ausgang kein negativer Impuls mehr ausging. Ein positiver Impuls kam dagegen aus Italien, wo der neue Finanzminister quasi ein Bekenntnis zum Euro und zum Schuldenabbau ablegte. Für eine Fortsetzung der Kletterpartie bedürfe es nach dem geplatzten G7-Gipfel vermutlich neuer Impulse, hieß es. Kommen könnten diese vom Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un am Dienstag. Bei den Aktien machte der Montag seinem Ruf als Merger Monday wieder Ehre. Übernahmespekulation trieb Boston Scientific um 7,4 Prozent an, während Stryker um 5,1 Prozent nachgaben. Laut dem Wall Street Journal hat Stryker ein Auge auf den Rivalen Boston Scientific geworfen, wobei Stryker hierbei Gefahr laufe, Boston Scientific auf dem Höhepunkt der Marktbewertung zu übernehmen. Die Kurse der Konkurrenten Johnson & Johnson und Medtronic gaben um 1,1 bzw 0,7 Prozent nach. USG verteuerten sich um 3,9 Prozent auf 43,04 Dollar. Der deutsche Baustoffhersteller Knauf hat nach langem Werben seine Offerte nochmals um 2 Dollar auf 44 je Aktie aufgestockt und trifft damit nun auf Gegenliebe der Amerikaner. Der Kurs des Sitzherstellers Adient stürzte um fast 16 Prozent ab, nachdem das Unternehmen unerwartet den Weggang von CEO R. Bruce McDonald angekündigt und den Gewinnausblick gesenkt hatte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 1,2 2,50 131,0 5 Jahre 2,79 1,0 2,78 87,0 10 Jahre 2,95 0,3 2,95 50,8

Der Anleihemarkt zeigte sich widerstandsfähig agesichts des erwarteten Zinsschritts am Mittwoch und der Hoffnung auf eine Entspannung der US-Beziehungen zu Nordkorea. Die Zehnjahresrendite lag zuletzt unverändert bei 2,95 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1773 -0,1% 1,1782 1,1809 -2,0% EUR/JPY 129,88 +0,2% 129,67 129,87 -4,0% EUR/GBP 0,8809 +0,0% 0,8806 0,8795 -0,9% GBP/USD 1,3368 -0,1% 1,3381 1,3424 -1,1% USD/JPY 110,33 +0,2% 110,06 109,97 -2,0% USD/KRW 1075,10 -0,2% 1076,83 1075,22 +0,7% USD/CNY 6,4028 +0,0% 6,4018 6,4016 -1,6% USD/CNH 6,3995 +0,0% 6,3988 6,3985 -1,8% USD/HKD 7,8461 -0,0% 7,8466 7,8464 +0,4% AUD/USD 0,7619 +0,1% 0,7609 0,7612 -2,5% NZD/USD 0,7044 +0,3% 0,7026 0,7040 -0,8% Bitcoin BTC/USD 6.870,93 +1,1% 6.795,75 6.771,53 -49,7%

Der Euro zog mit dem Rückenwind aus Italien zum Dollar leicht an. Er erreichte im Tageshoch 1,1821, kostete zuletzt mit 1,1785 aber nur wenig mehr als am Freitag vor dem G7-Eklat. Abwärts ging es aber mit dem Kanada-Dollar ("Loonie") und dem Peso, denn nach dem gescheiterten G7-Gipfel dürften sich die Aussichten auf erfolgreiche Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den USA eingetrübt haben. Der Dollar verteuerte sich von 1,2925 auf 1,2986 Kanada-Dollar bzw. von 20,28 auf 20,57 Peso. US-Präsident Donald Trump hatte im Nachhinein seine Unterschrift bei der G7-Abschlusserklärung zurückgezogen und dies vor allem mit der Kritik des kanadischen Regierungschef Justin Trudeau an den US-Strafzöllen auf Stahl und dessen Gegendrohung mit Strafzöllen begründet.

Am Dienstagmorgen beherrscht Optimismus bezüglich des Treffens von Trump und Kim den Devisenmarkt. Das Interesse an Fluchtwährungen wie dem Yen lässt merklich nach. Der Dollar steigt in der Spitze auf fast 110,50 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,22 66,10 +0,2% 0,12 +10,8% Brent/ICE 76,48 76,46 +0,0% 0,02 +17,8%

Die Ölpreise zogen im Verlauf etwas an, nachdem sie gleich zu Beginn nachgegeben hatten. Brentöl teduzierte das Minus auf 0,1 Prozent und kostete 76,35 Dollar. US-Öl der Sorte WTI legte um 0,5 Prozent zu. Berichte, wonach Saudi-Arabien und auch Russland die Ölförderung zuletzt wieder erhöht haben sollen, belasteten tendenziell zwar, aktuell spiele der Markt aber stärker die Spekulation auf Produktionsunterbrechungen in Iran und Venezuela, hieß es.

June 12, 2018 01:49 ET (05:49 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,24 1.300,48 -0,2% -2,24 -0,4% Silber (Spot) 16,90 16,92 -0,2% -0,03 -0,2% Platin (Spot) 905,20 904,00 +0,1% +1,20 -2,6% Kupfer-Future 3,26 3,26 -0,0% -0,00 -2,2%

Beim Gold gab es unter dem Strich kaum Bewegung. Die Feinunze kostete rund 1.300 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GIPFELTREFFEN TRUMP-KIM

Nach mehrstündigen Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump die Unterzeichnung eines gemeinsamen Dokuments angekündigt. "Wir werden jetzt unterzeichnen", sagte Trump am Dienstag in Singapur - wobei er nicht präzisierte, um was für ein Dokument es sich handelte. Der Präsident sprach von einer "fantastischen Begegnung" mit Kim, bei der es "viele Fortschritte" gegeben habe.

POLITIK USA

Die US-Regierung grenzt die Voraussetzungen für Asylanträge von Menschen aus Lateinamerika ein. Justizminister Jeff Sessions teilte mit, künftig werde häusliche Gewalt oder Gewalt krimineller Banden bei Asylanträgen an Grenzposten nicht mehr anerkannt. Damit solle die Zahl der Asylanträge von Familien aus Mittelamerika verringert werden.

INTERNATIONALER HANDEL I

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs von internationalen Wirtschaftsorganisationen haben sich nach dem Scheitern des G7-Gipfels klar zum Welthandel bekannt. "Handelspolitische Zusammenarbeit und Abstimmung sind für uns mehr denn je von höchster Wichtigkeit", erklärte die Kanzlerin gemeinsam mit der WTO, dem IWF, der Weltarbeitsorganisation (ILO), der OECD, der Weltbank sowie der Afrikanischen Entwicklungsbank nach einem Treffen. Internationaler Handel und freie Märkte seien notwendig, um in der ganzen Welt für Wachstum und funktionierende Lieferketten zu sorgen, hieß es in der Erklärung weiter.

INTERNATIONALER HANDEL II

Nach dem gescheiterten G7-Gipfel hat die britische Regierung die USA zur Einhaltung der zunächst einstimmig getroffenen Vereinbarungen ermahnt. "Wir hoffen, dass die USA den Verpflichtungen nachkommen, die sie eingegangen sind", sagte ein Sprecher von Premierministerin Theresa May. Im britischen Parlament wiederholte May angesichts des Debakels in Kanada die massive Kritik an den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU.

