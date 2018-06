Flixbus bringt mittlerweile nicht mehr nur Fernbusse auf die Straße, sondern auch Fernzüge auf die Schiene. Nun soll das Streckennetz ausgebaut werden.

Der Fernbus-Anbieter Flixbus bringt zwei weitere Fernzüge auf die Schiene und verdoppelt so sein Angebot. Am 21. Juni soll der "Flixtrain" dann Stuttgart und Berlin bis zu zwei Mal täglich verbinden, wie Flixbus am Dienstag ankündigte. Das Angebot wird damit einen Monat früher ausgeweitet als geplant. Auf ...

