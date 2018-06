Eieiei. Das sah übel aus zum Ende der letzten Woche. Innerhalb kürzester Zeit sank die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) von 32,44 Euro in der Spitze auf 30,04 Euro. Das entsprach einem Einbruch von mehr als sieben Prozent. Auf Sicht des aktuellen Jahres sieht die Aktie der Deutschen Post nicht viel besser aus. Kratzte die Deutsche Post-Aktie zum Jahreswechsel noch an der Marke von 40 Euro, notiert die Aktie gegenwärtig bei ca. 31 Euro. Insgesamt ein Einbruch von rund 20 %. Aber was war der Grund für den beschleunigten Abverkauf zum Ende der letzten Woche? Werfen wir einen Foolishen Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...