Als Basis der Steuerungsplattform von Phoenix Contact steht die PLCnext Technology den Anwendern seit November 2017 zur Verfügung. Erste Interessenten hatten schon seit 2016 die Gelegenheit, die Plattform im Rahmen eines Early Adopter-Programms in einem frühen Stadium zu begleiten. Aus dieser Aktivität sind interessante Ideen und Anwendungen entstanden.

Welche Möglichkeiten die Steuerungsplattform bietet, zeigt ein Vergleich mit etablierten Lösungen: Die klassische SPS-Architektur beruht darauf, dass ein Laufzeitsystem auf einem mehr oder weniger bekannten Betriebssystem implementiert ist. Im Laufzeitsystem wird dann mit einem herstellerspezifischen Engineering-Tool programmiert. Dabei übernimmt das System sowohl die Ausführung und das Scheduling, als auch den konsistenten Datenaustausch zwischen den in der Laufzeitumgebung definierten Tasks und Programmen. In den letzten Jahren haben sich die Bedürfnisse der Anwender erheblich gewandelt. Beispielsweise ist die Programmierung in Hochsprache Pflicht. Die SPS-Hersteller haben diese Anforderung mit zwei unterschiedlichen Strategien erfüllt: Anbindung externer Tools und offene Entwicklungs-Plattform.

Der erste Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass Steuerungsanbieter das Engineering mit den Tools Microsoft Visual Studio, Eclipse sowie Matlab Simulink ermöglichen. Die damit erstellten Programme werden anschließend gegen die auf der SPS vorhandene Laufzeit kompiliert und so innerhalb der Runtime zur Ausführung gebracht. Der Vorteil dieses getrennten Ansatzes: Die Programme lassen sich wie gewohnt vom Steuerungsprogrammierer als Funktionsblock erstellen. Bei dem System sind die Hochsprachenprogramme durch eine Laufzeitumgebung vom Betriebssystem gekapselt. Das wird zum Problem, wenn der Anwender bereits existierende Open-Source-Komponenten ...

