Die offizielle Markteinführung der PLCnext Technology war auf der SPS IPC Drives 2017, Anwender konnten schon viel früher damit experimentieren. Wie sieht das Feedback aus? Ulrich Leidecker: Schon bei der Vorstelllung in Nürnberg 2016 war der Zuspruch so groß und positiv, wie wir es bis dahin bei keinem anderen Thema erlebt haben - und wir beide arbeiten seit über 20 Jahren bei Phoenix Contact und haben bereits einige tolle Innovationen begleitet. Die Resonanz hat uns gefreut, weil es doch außerordentlich viel und positives Feedback gab. Wir haben ein Thema adressiert, das offensichtlich für Anwender von hoher Relevanz ist. Hans-Jürgen Koch: Und mit unserer Early Adopter-Phase, die bereits auf der Hannover Messe 2017 gestartet wurde, waren wir recht mutig. Das waren wirklich Alpha-Versionen, aber das Interesse der Kunden, die unsere erste PLCnext-Steuerung ausprobieren wollten, war einfach zu groß, um sie noch länger auf die Folter zu spannen. Die Zeit scheint also reif für das Thema offene Steuerungstechnik in Verbindung mit einer Cloud-basierten Automatisierungsplattform? Hans-Jürgen Koch: Absolut. Die Möglichkeiten einer offenen Plattform, beispielsweise modellbasierte und eigene Sprachen beim Engineering ...

