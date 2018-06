Mehr als 60 Prozent hat die Aktie von Epigenomics zum Wochenstart am Montag zulegen können. Grund waren Neuigkeiten zur Erstattung des Darmkrebsvorsorgetests Epi proColon in den USA. Wie die Biotechgesellschaft veröffentlicht hat, planen die staatlichen US-Krankenversicherungen (Centers for Medicare & Medicaid Services - CMS) gemäß der vorläufigen Kataloggebühr 192 Dollar für den Bluttest zu erstatten.

