Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geht in die Geschichte ein. Nach einem Handschlag zum Auftakt des Friedensgipfels haben beide eine Vereinbarung unterzeichnet. Zwar wurden keine Details preisgegeben, doch laut werde "sehr schnell" ein atomarer Abrüstungsprozess beginnen. Die Märkte in Asien tendieren freundlich und auch in Deutschland sind grüne Vorzeichen programmiert.

