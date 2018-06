Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Novo Nordisk-Aktie (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 435,00 DKK (Dänische Krone) oder 200 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Novo Nordisk A/S hat am 2. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2018 pr. [mehr] UBS DAX: Richtungsentscheidung steht an Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte Ende März 2018 eine Korrekturbewegung bei 11.726 Punkten beenden und bewegte sich anschließend wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Nachdem der mittelfristige Abwärtstrend durchbrochen worden sei, sei es zunächst an der Hürde bei 12.640 Punkten nicht weiter gegangen. Ausgehend von der 12.312 Punkte-Marke sei aber ab Ende April die Ausbildung einer zweiten Aufwärts. [mehr] aktiencheck.de Volkswagen-Aktie: 241 oder 140 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 241,00 Euro oder 140,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Volkswagen AG hat am 26. April die Zahlen zum ersten Quartal 2018 . [mehr] Kolumnen mehr > Holger Steffen Deutsche Post: Ist das jetzt übertrieben? In den Jahren 2016 und 2017 war die Deutsche Post ein Liebling der Anleger. Im laufenden Jahr hat die Stimmung gedreht, da der Konzern mit seinen Strukturen dem Marktwandel hinterherhinkt. Der immer als etwas träge verschriene Deutsche-Post-Konzern rückte in den letzten Jahren plötzlich in den Mittelpunkt des eCommerce-Booms. Denn jeder physische Onlineverkauf geht mit einem Versand einher, eine starke Triebfeder für Paketdienstleister wie die Deutsche Post. Doch mittlerweile wird das Unternehmen zwischen divergierenden Hauptgeschäftsbereichen kostentechnisch zerrieben. Beim boomenden Paketgeschäft kommt die Deutsche Post nur noch mit Mühe hinterher, was die Kosten treibt. Im schrumpfenden Briefsegment hingegen bestehen hohe fix. [mehr] Silber im Kampf gegen CO2 Die neue CO2-Recherche der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, dass weltweit seit 2017 der Gasausstoß wieder ansteigt. Die beste Klimabilanz können die USA für sich verbuchen Die Erderwärmung sollte nach dem Willen der Vereinten Nationen bald auf unter zwei Grad Celsius sinken - dies scheint so schnell nicht machbar. Denn seit 2014 ist erstmals wieder ein bedauerlicher Anstieg des Kohlendioxidausstoßes auf den Rekordwert von 32,5 Gigatonnen zu verzeichnen. Eine CO2-arme Zukunft braucht also auch neue Technologien - da kommt viel Silber ins Spiel. Fossile Brennstoffe . [mehr] DAX (Daily) - It's all about GD 200 It's all about GD 200 Die 200-Tages-Linie behält ihre aktuell herausragende Bedeutung für die weitere DAX®-Entwicklung. Zu Wochenbeginn sorgte das gestrige Tagestief (12.752 Punkte) sogar für eine punktgenaue Bestätigung des meistbeachtesten gleitenden Durchschnitts. Auf dieser Basis hat das Aktienbarometer eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper ausgeprägt. Darin spiegelt sich die aktuelle Unentschlossenheit der Marktteilnehmer wider. Für eine Richtungsentscheidung . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

