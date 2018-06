Kommunikationschefin der Tschuggen Hotel Group wechselt zu Barino Consulting EQS Group-News: Barino Consulting / Schlagwort(e): Personalie Kommunikationschefin der Tschuggen Hotel Group wechselt zu Barino Consulting 12.06.2018 / 09:00 BARINO CONSULTING Kommunikations- und Wirtschaftsberatung Medienmitteilung Kommunikationschefin der Tschuggen Hotel Group wechselt zu Barino Consulting Evelyn Gorgos - wird per 1. August Senior Consultant Corporate Communications bei Barino Consulting - übernimmt im Rahmen des Mandates Swiss Deluxe Hotels die Leitung Corporate Communications - verstärkt den Geschäftsbereich Content und Digital Marketing der Barino Consulting Zürich, 12. Juni 2018 - Evelyn Gorgos (46) wechselt per 1. August von der Tschuggen Hotel Group zur Kommunikationsagentur Barino Consulting nach Freienbach am Zürichsee. Die ehemalige Tschuggen-Gruppensprecherin übernimmt als Senior Consultant Corporate Communications die Kommunikationsverantwortung im Rahmen des Mandates der Swiss Deluxe Hotels, der führenden 5*-Hotels der Schweiz, sowie den Geschäftsbereich Content Marketing und Social Media der Barino Consulting und deren Tochter Swisskonzept AG. Unternehmensgründer Siro Barino freut sich über den Zugang der neuen Kollegin: «Evelyn bringt als PR-Profi und Expertin für digitale Marken- und Kommunikationsstrategien einen klaren Mehrwert in unsere Agentur. Neben der klassischen PR hat sich gerade die digitale Markenkommunikation in den letzten Jahren bei unseren Kunden stark entwickelt.» Evelyn Gorgos bringt neben fundiertem Fachwissen im Bereich Corporate Communications langjährige Berufserfahrung aus Hotellerie, Industrie und Journalismus mit. Zuvor war Evelyn als Director of Communications für die Tschuggen Hotel Group tätig, zu der u.a. auch das Tschuggen Grand Hotel Arosa, das Carlton Hotel St. Moritz und das Hotel Eden Roc in Ascona zählen. Vor der Tschuggen Hotel Group war Evelyn in Deutschland für die gruppenweite Unternehmenskommunikation eines weltweit führenden Unternehmens für Oberflächenveredlung verantwortlich. Kontakt: Evelyn Gorgos +41 78 677 93 07, evelyn@barino.ch Siro Barino +41 79 335 24 24, siro@barino.ch Über Barino Consulting "Intelligente Kommunikation schafft Vertrauen. Wer transparent, umfassend und offensiv informiert und dabei seine Ansprechpartner ernst nimmt, schafft Mehrwert - für sein Unternehmen und sich selbst." (Siro Barino, Gründer und Inhaber) Barino Consulting berät Unternehmen und Organisationen sowie exponierte Persönlichkeiten auf allen Gebieten der internen und externen Kommunikation. Der Kunde steht jederzeit im Zentrum unserer Bemühungen. Wir begleiten Sie und Ihre Anliegen mit persönlichem Engagement, Fachwissen und der Kompetenz, in komplexen Fragestellungen der Corporate Communication sowie in Change- und Krisensituationen. Weitere Informationen unter www.barino.ch. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=USDPMSXDAP Dokumenttitel: Kommunikationschefin der Tschuggen Hotel Group wechselt zu Barino Consulting Ende der Medienmitteilung 694457 12.06.2018

AXC0088 2018-06-12/09:00