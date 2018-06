Die "MyMobility" Allianz App bietet eine exzellente Kundenerfahrung und hohe Konversionsraten dank eines personalisierten interaktiven Videos

Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter von Geschäftslösungen in den Bereichen Postverarbeitung und Versand, Daten und E-Commerce freut sich über die Auszeichnung der Allianz Global Digital Factory mit dem renommierten DiALOG Award für deren digitale Onboarding-Lösung, umgesetzt mit Hilfe von Pitney Bowes' EngageOne Video.

Die Digitalisierung genießt bei der Allianz Gruppe eine hohe Priorität, und die Aufgabe der Allianz Global Digital Factory ist es, dabei für höchste Kundenzufriedenheit zu sorgen.

"Für unsere Kunden erstellen wir einfache und ansprechende Lösungen. In diesem Fall geht es darum, Stress bei Problemen mit dem Auto zu vermeiden. Unsere Kunden sollen dann relevante Informationen und weitere Service-Angebote schnell und einfach zur Hand haben. Genau das bietet die 'MyMobility' App," sagt Stephan Köck, Produkt-Verantwortlicher der Motor Claims Customer Journey bei der Allianz Global Digital Factory. "Mit EngageOne Video erhält jeder einzelne Kunde ein individuelles Video, das zu einer extrem hohen Akzeptanz unsere App führte. Bis heute haben fast 45% derjenigen die App heruntergeladen, die sich ‚ihr' personalisiertes Video angeschaut haben."

Jeder Kunde der Allianz mit einer neuen oder erneuerten Autoversicherung erhält eine E-Mail mit einem individuellen Onboarding-Paket. Das Paket enthält ein Video mit den Kontaktinformationen des jeweiligen Kundenbetreuers, weitere personalisierte Einzelheiten und eine elektronische Visitenkarte. Das Video fasst den Deckungsumfang der jeweiligen Versicherungspolice zusammen und lädt zum Herunterladen der App ein. Schauen Sie sich hier das Video an.

"Das Video vermittelt den Kunden die Vorteile der App, die auch zukünftige Interaktionen zwischen dem Kunden und der Allianz erleichtert, wovon beide Seiten profitieren," erklärt Andy Berry, Vice President EMEA bei Pitney Bowes. "Darüber hinaus hat die Allianz damit eine skalierbare Lösung die gleichzeitig auf die Compliance einzahlt."

Die Vorteile des Videos:

1. Es vermittelt die wesentlichen Eckpunkte einer individuellen Versicherungspolice nachhaltiger als es ein textbasiertes Vertragsdokument vermag.

2. Sobald der Kunde auf den Link klickt, wird das Video auf der Basis der aktuellen Kundendaten in Echtzeit erstellt und ist damit ein einzigartiges Kundenerlebnis.

3. Die Download-Zahlen der App sind dank des interaktiven Videos erheblich höher als bei statischen Videos oder anderen traditionellen Maßnahmen.

4. Das Video liefert messbares Feedback über die Nutzung und die Downloads.

5. Es eröffnet einen Zugang für eine große Auswahl weiterer digitaler Angebote.

6. Es steigert die Kundenzufriedenheit, indem es einen zusätzlichen direkten Kommunikationskanal neben den Kundenbetreuern bietet.

Xaver Wölfl, Chief Digital Officer und Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe Österreich, sagt: "'My Mobility' entspricht den heutigen Kundenbedürfnissen: bequem, einfach, schnell und personalisiert. Unsere Kunden sowie unsere Vertriebsmitarbeiter schätzen die App immer mehr. Wir wollen nicht nur zufriedene, sondern begeisterte Kunden und das ist genau der richtige Weg."

"Nach der Einführung in Österreich, ist die App nun auch in Großbritannien und Nordirland für unsere Kunden im Bereich Einzelhandel und Flottenmanagement verfügbar sowie für die Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) für den General Aviation Bereich in Deutschland. Die ‚MyMobility Allianz'-App wurde zur 'Allianz OneApp' weil sie nun alle Geschäftsbereiche abdeckt und viel mehr Dienstleistungen anbietet," erläutert Stephan Köck den Erfolg der Anwendung. "Und auch in weiteren Ländern ist das Interesse daran enorm."

Über Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE: PBI) ist ein globales Technologieunternehmen, dessen Handelslösungen Milliarden von Transaktionen ermöglichen. Kunden rund um den Globus, darunter 90 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, verlassen sich auf die Genauigkeit und Präzision der Lösungen, Analytics und APIs von Pitney Bowes in den Bereichen E-Commerce-Abwicklung, Versand und Retouren, globaler E-Commerce, Postkonsolidierung, Postbearbeitung und Versand, Location Data und Software. Seit fast 100 Jahren entwickelt Pitney Bowes innovative Technologien, die die Komplexität von Handelstransaktionen reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pitney Bowes, den Craftsmen of Commerce, unter www.pitneybowes.com/de.

Über Allianz Global Digital Factory

Allianz Global Digital Factory unterstützt die Allianz Unternehmen deren Kundenbeziehungen zu digitalisieren und zu stärken, indem sie ihnen wiederverwendbare und von Kunden validierte Lösungen zur Verfügung stellt. Diese Lösungen sind so ausgelegt, dass die Vielfalt der Kunden weltweit damit abgedeckt wird. Erfahren Sie mehr über Allianz Global Digital Factory und ihre ansprechenden Kundenlösungen.

