FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Bei allen Laufzeiten geht es abwärts. Der Trend dürfte anhalten, bis es mehr Sicherheit über die Pläne der Notenbanken gebe, heißt es im Handel mit Verweis auf die Sitzungen von US-Notenbank und EZB in dieser Woche.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 159,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,84 Prozent und das Tagestief bei 159,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.700 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 7 Ticks auf 131,04 Prozent.

June 12, 2018 02:35 ET (06:35 GMT)

