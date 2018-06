Die Fed-Sitzung dürfte am Mittwoch keine großen Überraschungen mit sich bringen. Die zweite Anhebung der Leitzinsen in diesem Jahr, haben Anleger bereits auf dem Schirm. Ebenso sind weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr fest eingeplant und die Fed hat angesichts der aktuellen Wirtschaftsstärke auch hinreichend Gründe dafür. Am Donnerstag folgt dann die Sitzung der EZB, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...