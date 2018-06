Frankfurt (www.fondscheck.de) - Professionelle Investoren investieren weiterhin Milliardenbeträge in Immobilien, so die Experten von DWS im Kommentar zum grundbesitz global (ISIN DE0009807057/ WKN 980705). Laut einer Umfrage von INREV ("Investment Intentions Survey 2018") sollten in diesem Jahr rund 51 Milliarden Euro in Immobilien investiert werden. Befragt worden seien mehr als 300 große Immobilieninvestoren, vor allem Fondsmanager. Das meiste Geld möchten die Profi-Anleger in Europa (rund 41,2 Prozent) investi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...