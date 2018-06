Hier geht's zum Video

Trotz der Wutausbrüche von Donald Trump im Rahmen des G7-Gipfels startete der DAX mit Zugewinnen in die neue Woche. Gestern konnte er somit 0,6 Prozent zulegen. Am Ende des Tages standen 12.842 Punkte auf der Kurstafel. Marktidee: Tesla An Tesla scheiden sich weiter die Geister. Seit der Hauptversammlung in der vergangenen Woche sind wieder die Bullen am Ruder. Die Aktionäre stärkten Tesla-Chef Elon Musk den Rücken, die Aktie legte kräftig zu. Jetzt hat der Kurs aber ein wichtiges Widerstands- und Zielcluster erreicht.