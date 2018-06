Die Poseidon Foundation ("Poseidon") gibt den Zeitplan für eine einjährige öffentliche Finanzierungsphase bekannt, die aus drei Token-Verkäufen im Vorfeld der offiziellen Einführung der Plattform im August 2019 besteht. Der erste Token-Verkauf beginnt am 16.Juni 2018 und geht nach sechs Wochen am 29.Juli 2018 zu Ende. Der zweite Token-Verkauf beginnt am 3.November 2018 und dauert vier Wochen, während der dritte Token-Verkauf am 4.Mai 2019 beginnt und zwei Wochen dauert.

Poseidon ist eine gemeinnützige Stiftung, die Blockchain-Technologie einsetzt, um Kohlenstoffmärkte in Transaktionen an der jeweiligen Verkaufsstelle zu integrieren. Einzelpersonen und Organisationen können so die Kohlenstoff-Auswirkungen ihrer Ein- und Verkäufe von alltäglichen Produkten kompensieren, indem sie Waldschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützen.

Im Rahmen der drei Verkäufe werden 18 Milliarden OCEAN-Token angeboten. OCEAN ist ein einzelner Utility Token, der über die Poseidon-Plattform Zugang zu Kohlenstoffgutschriften gibt. Nutzer der Plattform können durch OCEAN-Token die unvermeidbaren Klimaauswirkungen ihrer geschäftlichen und privaten Transaktionen ausgleichen. In der ersten Phase wird OCEAN mit einem Rabatt von 35 Prozent auf den internen Wert des Tokens angeboten, und zwar bis 29. Juli unter Einsatz von Stellar Lumens, Bitcoin und Ethereum.

Der interne Wert von OCEAN wird von einem externen und unabhängigen Vergleichswert zum Gesamtwert des globalen Kohlenstoffmarkts, der derzeit auf 8,64 Milliarden Euro geschätzt wird, abgeleitet. Es werden 36 Milliarden OCEAN-Token ausgegeben. Jeder Token hat einen Wert von 0,24 Euro. Wer sich am Token-Verkauf beteiligt, profitiert von Rabatten auf den Wert zum Einführungszeitpunkt, wie sie in der unten stehenden Tabelle aufgeführt sind.

Als gemeinnützige Stiftung wird Poseidon 80 Prozent der Erlöse aus dem Token-Verkauf nutzen, um Kohlenstoffgutschriften für die Plattform zu kaufen. Die restlichen Mittel werden für operative Kosten wie etwa die Weiterentwicklung der Plattform, Forschung und Entwicklung und die Eingliederung neuer Pilotprojekte mit Einzelhändlern eingesetzt. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, wohltätige Spenden an Poseidon zu machen. Die Mittel aus wohltätigen Spenden werden zu 100 Prozent für den Kauf von Kohlenstoffgutschriften und für die Unterstützung von Waldschutzprojekten im Regenwald verwendet. Laszlo Giricz, Gründer und CEO von Poseidon, sagte: "Der erste Token-Verkauf ist das Ergebnis von monatelanger harter Arbeit unseres talentierten Teams. Unsere Plattform ist insofern beispiellos, als sie Verbrauchern die Kontrolle über ihren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck gibt, egal ob sie eine Tasse Kaffee oder einen Liter Benzin kaufen."

"Wir sind bereits im Eisgeschäft Ben Jerry's in London tätig, wo wir in knapp über einem Monat mehr als 1500 Bäume schützen konnten. Dies ist ein kleines Beispiel für die positiven ökologischen Auswirkungen, die die Plattform über eine Reihe von Einzelhändlern hinweg erzeugen könnte."

Die drei OCEAN-Token-Verkäufe erfolgen nach dem folgenden Zeitplan:

Erster Token-Verkauf Zweiter Token-Verkauf Dritter Token-Verkauf Dauer: 6 Wochen Dauer: 4 Wochen Dauer: 2 Wochen Start: 16. Juni 2018, 12:00 Uhr GMT Start: 03. November 2018, 12:00 Uhr GMT Start: 04. Mai 2019, 12 Uhr GMT Ende: 29. Juli 2018, 23:59 Uhr GMT Ende: 09. Dezember 2019, 23:59 Uhr GMT Ende: 19. Mai 2019, 23:59 Uhr GMT Token-Rabatt: 35 Token-Rabatt: 20 Token-Rabatt: 5 Token-Preis: €0,1560 Token-Preis: €0,1920 Token-Preis: €0,2280

Über Poseidon

Poseidon ist eine gemeinnützige Stiftung, die Menschen dazu befähigt, die Kohlenstoff-Auswirkungen ihres jeweiligen Lebensstils mithilfe eines bahnbrechenden Ansatzes zu kompensieren. Mithilfe der Blockchain-Technologie können somit Kohlenstoffmärkte in alltägliche Einzelhandelstransaktionen an der jeweiligen Verkaufsstelle integriert werden und die Nutzer in die Lage versetzt werden, die positiven Auswirkungen ihrer Transaktionen auf individuelle Waldschutzprojekte zu verfolgen. Dies wird die Beziehung der Menschen zu ihrem Kohlenstoff-Fußabdruck drastisch verändern, wichtige Verhaltensänderungen herbeiführen und das beachtliche Wachstumspotenzial der Kohlenstoffmärkte freisetzen, um dem Klimawandel wirkungsvoll begegnen zu können.

Weitere Informationen zu Poseidon https://poseidon.eco/

