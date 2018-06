Haar (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe. Die IBU-tec advanced materials AG habe Ende März 2017 ihr Debüt am Frankfurter Börsenparkett gefeiert. Der Platzierungspreis habe 16.50 Euro betragen. Aktuelle Notiz: 16,65 Euro. Aus dem IPO seien brutto 16,5 Mio. Euro in die Firmenkasse . [mehr] aktiencheck.de Medigene-Aktie: Leerverkäufer Oxford Asset Management bleibt im Rückwärtsgang - Aktiennews Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Oxford Asset Management senkt Netto-Leerverkaufsposition in Medigene-Aktien: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Oxford Asset Management bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF). Der in Oxford, England, ansässige Hedgefonds Oxford Asset Management hat am 08.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition v. [mehr] BNP Paribas Silber: Ausbruchsversuch Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Monaten in einer engen Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Zwischenzeitlich sei es daraus zu einem Ausbruch nach oben gekommen, über 16,87 USD, was sich jedoch schnell als Bullenfalle darstelle. Nach Auflösung eines kleinen symmetrischen Dreiecks komme es nun zu einem weiteren Ausbruchsversuch. Es biete sich mit dem Überwinden der 16,87 USD die Chan. [mehr] Kolumnen mehr > Martin Siegel Goldaktien etwas freundlicher, G7 Panik Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.297 auf 1.300 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.297 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) US-Präsident Donald Trump schlägt auf dem G7-Gipfel in Kanada eine Freihandelszone zwischen den G7-Staaten ohne Zölle, Barrieren und Subventionen vor. Kommentar: Die Panik der europäischen Subventionslobbyisten ist in den Medien greifbar. Die Edelmetallmärkte Auf Eurobasis entw. [mehr] X-markets Team DAX Analyse: Positive Tendenz dürfte sich fortsetzen Angesichts des chaotischen Endes des G7-Gipfels und der wütenden Twitter-Tiraden des US-Präsidenten hatten zum gestrigen Wochenstart nicht wenige Anleger die Luft angehalten. Doch die Sorge vor einem neuerlichen Rücksetzer erwies sich als unbegründet - mit einem soliden Auftritt und einer starken Schlussoffensive sattelte der deutsche Leitindex 0,6% auf und ging mit 12.843 Punkten nur haarscharf unterhalb der 12.850er-Hürde aus dem Handel. Rückenwind kam dabei vor allem aus Italien, wo der neue Wirtschaftsminister ein klares Bekenntnis zur Eurozone abgab. Sollte der DAX die positive Tendenz heute fortführen (wonach es vorbörslich aussieht), wäre die Rückkehr in die November-Seitw. [mehr] Deutsche Post: Ist das jetzt übertrieben? In den Jahren 2016 und 2017 war die Deutsche Post ein Liebling der Anleger. Im laufenden Jahr hat die Stimmung gedreht, da der Konzern mit seinen Strukturen dem Marktwandel hinterherhinkt. Der immer als etwas träge verschriene Deutsche-Post-Konzern rückte in den letzten Jahren plötzlich in den Mittelpunkt des eCommerce-Booms. Denn jeder physische Onlineverkauf geht mit einem Versand einher, eine starke Triebfeder für Paketdienstleister wie die Deutsche Post. Doch mittlerweile wird das Unternehmen zwischen divergierenden Hauptgeschäftsbereichen kostentechnisch zerrieben. Beim boomenden Paketgeschäft kommt die Deutsche Post nur noch mit Mühe hinterher, was die Kosten treibt. Im schrumpfenden Briefsegment hingegen bestehen hohe fix. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

