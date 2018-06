Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kim verpflichtet sich in Dokument zu "kompletter Denuklearisierung"

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich bei seinem historischen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zur "vollständigen Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel verpflichtet. Eine entsprechende Aussage enthält ein Dokument, das Kim und Trump zum Abschluss ihres Treffens in Singapur unterzeichneten. Der US-Präsident wiederum sagte im Gegenzug "Sicherheitsgarantien" für Nordkorea zu, wie aus dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schriftstück hervorgeht.

Trump: "Denuklearisierung" Nordkoreas soll "sehr schnell beginnen"

Als Ergebnis des historischen Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll die "Denuklearisierung" Nordkoreas nach Worten Trumps "sehr schnell beginnen". Trump und Kim unterzeichneten in Singapur ein Dokument, das der US-Präsident als "umfassend" bezeichnete. Trump lud den nordkoreanischen Machthaber zu einem Besuch in Washington ein.

Trump beschreibt Auftakt von Gipfel mit Kim als "sehr, sehr gut"

US-Präsident Donald Trump hat den Auftakt seiner Gipfelgespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un positiv bewertet. Nach einem rund 45-minütigen Vier-Augen-Gespräch mit Kim zu Beginn des historischen Treffens in Singapur sagte Trump, die Beratungen liefen "sehr, sehr gut". Sein Verhältnis zu Kim beschrieb er als "ausgezeichnet". Bei diesem ersten Teil des Treffens hatten Trump und Kim nur eine Übersetzerin und einen Übersetzer an ihrer Seite.

US-Regierung schränkt Asylrecht ein

Die US-Regierung grenzt die Voraussetzungen für Asylanträge von Menschen aus Lateinamerika ein. Justizminister Jeff Sessions teilte mit, künftig werde häusliche Gewalt oder Gewalt krimineller Banden bei Asylanträgen an Grenzposten nicht mehr anerkannt. Damit solle die Zahl der Asylanträge von Familien aus Mittelamerika verringert werden.

Trumps oberster Wirtschaftsberater Kudlow erleidet Herzanfall

Drei Monate nach seiner Berufung in die US-Regierung hat der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, einen Herzanfall erlitten. Das teilte US-Präsident Donald Trump kurz vor seinem historischen Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der 70-Jährige wurde in das Walter-Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington eingeliefert.

Kanada will Ratifizierung von Freihandelsabkommen TPP beschleunigen

Kanada will die Ratifizierung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP beschleunigen, um die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA auszugleichen. "Das TPP zu ratifizieren, hat für uns absolute Priorität", sagte der kanadische Handelsminister François-Philippe Champagne vor Abgeordneten in Ottawa. Er wolle den Gesetzentwurf noch vor dem Beginn der Parlamentsferien vorlegen.

London ermahnt Washington zur Einhaltung von Vereinbarungen auf G7-Gipfel

Nach dem gescheiterten G7-Gipfel hat die britische Regierung die USA zur Einhaltung der zunächst einstimmig getroffenen Vereinbarungen ermahnt. "Wir hoffen, dass die USA den Verpflichtungen nachkommen, die sie eingegangen sind", sagte ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May. London wolle die Abschlusserklärung schließlich umsetzen, auf die sich die Teilnehmer des Gipfels in Kanada einvernehmlich geeinigt hätten.

Merkel und internationale Wirtschaftsorganisationen kontern Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs von internationalen Wirtschaftsorganisationen haben sich nach dem Scheitern des G7-Gipfels am Wochenende klar zum Welthandel bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte durch sein Einkassieren des Gipfelkommuniqués für einen Affront gesorgt und das westliche Bündnis erschüttert.

Vizekanzler Scholz formuliert Bedingungen der SPD für Asylpolitik

Im Streit um die künftige Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) die Bedingungen seiner Partei formuliert. "Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die Schutz vor Verfolgung suchen, in diesem Land auch Schutz finden können", sagte Scholz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Zugleich müsse sichergestellt werden, "dass das europäische System des Schutzes der Außengrenzen funktioniert".

Maas und Ministerkollegen nehmen neuen Anlauf für Konfliktbeilegung in Ukraine

Nach langem diplomatischen Stillstand soll es einen neuen Anlauf für die Beilegung der Krise in der Ost-Ukraine geben. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warb bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich für eine UN-Blauhelmmission in der Region, in der sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten gegenüberstehen. Eine Einigung in der Frage kam nicht zustande, allerdings hätten sich alle Seiten offen für eine Einbeziehung der UNO gezeigt.

Seehofer hält vollständig an "Masterplan Migration" fest - Bericht

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält im Asyl-Streit mit der CDU einem Medienbericht zufolge an seinem "Masterplan Migration" fest. Er sei nicht bereit, "einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen", sagte Seehofer laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einer Sitzung der CSU-Landesgruppe. Sein Masterplan umfasse alle Maßnahmen, "die aus meiner Sicht notwendig sind, um in Deutschland Recht und Ordnung wiederherzustellen".

Deutschland will Athen mit Milliarden unterstützen - Zeitung

Die Bundesregierung will umfassende Schuldenerleichterungen für Griechenland verhindern und erwägt, Athen stattdessen mit einem zusätzlichen Milliardenpolster unterstützen. Das gehe aus Verhandlungspapieren der europäischen Unterhändler hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorlägen, wie die Zeitung berichtet.

Frankreich verpflichtet Banken zu zusätzlichem Kapitalpuffer

Die französischen Behörden ziehen die Zügel für die Banken des Landes an. Sie haben die Kapitalanforderungen an die Institute erhöht. Der französische Rat für Finanzstabilität, dem Regulierer, die Zentralbank und das Finanzministierium angehören, kündigte einen "antizyklischen" Kapitalpuffer an. Dieser verpflichtet die Banken, einen Sicherheitspuffer von 0,25 Prozent der risikogewichteten Aktiva vorzuhalten.

