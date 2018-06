Wenige Tage viele Gipfeltreffen, es ist eine historische Woche, die die Welt erlebt. Die westliche Global Governance, in Form der G7, ist zutiefst zerstritten. Im Gegensatz dazu feierten die SCO Mitglieder am vergangenen Wochenende in Qingdao, die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit. Nun fand auch der historische Gipfel zwischen Trump und Kim statt. Auch dieses Treffen führte zu einem Erfolg. Es ist schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...