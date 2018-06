Der Umsatz der im VDMA-Fachverband Robotik+Automation organisierten Unternehmen kletterte in 2017 um 13 %. "2017 war für unsere Industrie ein sehr starkes Jahr", sagt Dr. Norbert Stein, Vorsitzender des Vorstands von VDMA Robotik + Automation. "Schon im Jahresverlauf erhöhten wir unsere Prognose deutlich. Dass unsere Erwartungen nun erneut übertroffen wurden, zeugt von der außerordentlichen Marktdynamik in der Automatisierung." Zwischen 2010 und 2017 wuchs die Branche im Durchschnitt um 10 % jährlich und verdoppelte in diesem Zeitraum nahezu ihren Umsatz.

Starke Impulse aus Asien

Hauptwachstumstreiber im Jahr 2017 war der Export - insbesondere nach Asien. Der Exportumsatz nach China wuchs um rund 60 % gegenüber 2016. Damit baut China seine Stellung als wichtigster Markt für die Robotik und Automation deutlich aus. Große Investitionen der Elektronikindustrie in die Automatisierung sorgten hier laut VDMA für eine starke Nachfrage. Die Exporte in alle anderen asiatischen Länder wuchsen mit rund 20 % ebenfalls überdurchschnittlich.

Zudem setzte sich das dynamische Wachstum in Nordamerika fort. Exporte in die anderen europäischen ...

