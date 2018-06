Erstmals seit Mitte Mai könnte der kurzfristige Trend des Deutschen Aktienindex wieder drehen. Hält das am Dienstag zu Handelsbeginn zu beobachtende Kaufinteresse an, ist die Abwärtsbewegung des Marktes mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest in einen Seitwärtstrend ausgelaufen. Das Potenzial bleibt dennoch begrenzt. Von Andreas Büchler

