Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-12 / 09:08 *Unternehmen: M2 Cobalt* *WKN: *A2H8WQ [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 1,50 EUR* *Kursziel langfristig: 2,50 EUR* *Weitere Anomalien auf gigantischem Kobaltprojekt entdeckt - Gründer von Millenial Lithium mit nächster Megastory!* Unser Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [2] hat mit heutiger News bekannt gegeben, dass eine Reihe neuer Anomalien durch helikoptergestützte geomagnetische Vermessungen auf dem gigantischen 160.000 Hektar großen Landpaket entdeckt wurden. *Mit Spannung erwarten wir weitere Ergebnisse und die Aufnahme des Bohrprogramms. Daher ist auch in den kommenden Wochen mit weiterem positivem Newsflow und einem Anstieg des Kurses zu rechnen! * In den vergangenen Wochen war die gesamte Lithium- und Kobaltbranche unter Druck (trotz eines Rekordpreises bei Kobalt), unserer Meinung nach ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen um in ausgesuchte und günstig bewertete Unternehmen mit gutem Management (Gründer von Millennial Lithium) einzusteigen. *Wir sind der Ansicht, dass M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [2] *eine noch größere Erfolgsstory als Millennial Lithium *(WKN A2AMUE) [3] *werden könnte (selbe Gründer hinter der Firma bei beiden Unternehmen), da Kobalt äußerst selten vorzufinden ist und die Projektflächen mit fast 1.600 km² (160.000 Hektar) geradezu gigantisch sind. Unser Top-Pick wird pro Hektar Landfläche mit lediglich 100 EUR bewertet (bei einer Marktkapitalisierung von 13 Mio. EUR), wohingegen die Mitbewerber zwischen 1.400 EUR und 180.000 EUR je Hektar Landfläche bewertet werden.* *Die News im Detail:* Insgesamt wurden 3.075 Linienkilometer hochauflösender Luftdaten erfasst. Die hochauflösenden Daten wurden im Abstand von 100 Metern gesammelt. Erste Anomalie Ergebnisse wurden nun für eine der beiden Lizenzen des Unternehmens in den Kilembe Liegenschaften abgeschlossen und haben zwei Anomalien mit hoher Priorität abgegrenzt, die zufällige Magnetfelder, Elektromagnetismus und signifikante Tau-Werte (Abklingzeitkonstanten) aufweisen. Diese Anomalien wurden als steil nach Süden abfallende Leiter modelliert, die wahrscheinlich auf eine Sulfidmineralisierung hinweisen. Die Anomalien treten innerhalb einer ähnlichen Stratigraphie und entlang des Gebietes der ehemals produzierenden Kilembe Copper Cobalt Mine auf, die ebenfalls aus einer Reihe steil abfallender halbmassiver bis massiver Sulfidkörper bestand. Zusätzlich zu den beiden oben genannten vorrangigen Zielen wurden weitere 184 Prioritätsanomalien von schwach bis stark identifiziert. Für die anderen M2 Cobalt Liegenschaften im Kilembe-Gebiet, wird in den kommenden Wochen eine ähnliche Prioritätsliste erstellt. Karten mit mehr Details zu diesen Ergebnissen finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.m2cobalt.com/index.php/projects/kilembe *Die beiden Anomalien mit hoher Priorität für diese Kilembe Liegenschaft gelten als vorrangige Bohrziele. Das Unternehmen wird in Kürze weitere gebündelte geochemische Bodenuntersuchungen (Gesteins- und Bodenproben) durchführen, um spezielle Bohrkronen im Rahmen eines derzeit geplanten fokussierten Bohrprogramms für den Spätsommer 2018 zu definieren.* Die VTEM-Technologie von Geotech hat erfolgreich tief vergrabene Metalllagerstätten in verwitterten Terrains identifiziert mit leitfähigem Deckgebirge wie in Afrika und Australien und haben den Explorationsprozess auf diesen identifizierten Lagerstätten erheblich verkürzt (Combrinck, M.,Mortimer, R. und Peters, B., 2009). *Simon Clarke, CEO, sagte* Basierend auf statistischen Informationen über VMS - Lagerstätten weltweit und angesichts der Tatsache, dass unsere Liegenschaften nahe und innerhalb der altersgleichen Stratigraphie der historischen Kilembe Mine liegen, ist das Unternehmen der Ansicht, dass ein hohes Potenzial für die Entdeckung von Lagerstätten analog der Größe und Zusammensetzung der VMS-Lagerstätten in Kilembe besteht. Diese Lagerstätten produzierten eine erhebliche Menge an hochwertigem Kupfer und Kobalt. Die vorläufigen Ergebnisse der Geotech-Umfrage bestätigen dieses Potenzial weiter. Deshalb hat sich das Unternehmen entschlossen, bereits jetzt Schürfgruben auszuheben um die Vererzung in der Tiefe zu testen, aufgrund der zuletzt verkündeten, hervorragenden Boden- und Gesteinsproben aus dem Ziel Waragi mit 1,24% Kobalt (co) und 0,4% Kupfer (Cu). Sowie Boden- und Gesteinsproben von Bombo mit 0,65% Co, 0,4% Cu und 0,15% Ni (Nickel). *Aufgrund guter Gesteinsproben Bohrprogramm in Kürze erwartet!* Die Schürfgräben werden 30 bis 90m lang sein und quer zur Stratigrafie ausgehoben, um die Vererzung in der Tiefe zu testen, die lokale Stratigrafie besser zu verstehen und um das überdeckte Grundgebirge in Vorbereitung der Bohrungen zu beproben. Karten mit der Lage der Schürfgräben finden Sie auf der Unternehmens-Webseite unter http://www.m2cobalt.com/index.php/projects/bujagali [4]. Eine Anzahl vorrangiger Anomalien wurde durch die anfängliche Dateninterpretation identifiziert, die dazu verwendet wird, die Geländemannschaften auf folgende Arbeiten zu fokussieren: Kartierungen und Prospektionsaktivitäten; detaillierte bodengestutzte geophysikalische Erkundungen sowie Boden-und Gesteinsprobennahmen zur weiteren Abgrenzung wichtiger Zielgebiete innerhalb der Explorationslizenz. *Mega Investmenttrend Kobalt* Der Kobaltpreis ist in den letzten 12 Monaten um rund 150 %, auf über USD 91.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Dennoch besteht noch Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [2], bevor die breite Masse auf dieses unbekannte, noch attraktiv bewertete Unternehmen aufmerksam wird. Die Kobalt-Aktie von Katanga Mining (WKN A1JLBK) [5], welche über 170.000 Hektar Projektfläche verfügt, explodierte seit Ende 2016 um über 1.400 % von 0,13 CAD auf ein Hoch von 2,00 CAD. Aus einer Investition von 10.000 EUR wurde innerhalb von nur zwölf Monaten ein beachtlicher Betrag von 140.000 EUR. Aktuell wird das Kobaltunternehmen Katanga Mining mit 2,2 Mrd. EUR an der Börse bewertet - das ist mehr als 79-mal so viel wie der aktuelle Börsenwert 13 Mio. EUR) von unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [2], welcher sich auf demselben Mineralisierungstrend befindet und mit 160.000 Hektar ein vergleichbares Landpaket besitzt! *M2 Cobalt *(WKN A2H8WQ) [2] *hat schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Explorationsarbeiten bereits eine zweite große Kobaltanomalie entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass beide afrikanischen Gebiete Bujagali und Kilembe große Reserven an Kobalt und Kupfer aufweisen und weitere Anomalien enthalten könnten.* *Mit Spannung erwarten wir die Analyse der Laborergebnisse und die Aufnahme des Bohrprogramms. Daher ist auch in den kommenden Wochen mit weiterem positivem Newsflow und einem Anstieg des Kurses zu rechnen!* LINK - zu unserer Erstvorstellung mit allen Grafiken und Hintergrundinfos [6] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de [7] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 03:08 ET (07:08 GMT)