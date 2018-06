Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gemessen an den zurückliegenden politischen und den bevorstehenden wichtigen ökonomischen Ereignissen in dieser Woche ist der Euro-Handel nicht nur vergleichsweise ruhig verlaufen, sondern die Gemeinschaftswährung präsentierte sich gestern auch noch ausgesprochen robust, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Nachdem das G-7-Treffen vom vergangenen Wochenende die Akteure mit einer gewissen Ratlosigkeit zurückgelassen habe, sei es fast er. [mehr] BNP Paribas Brent-Ölpreis: Bullisches Reversal Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis rutschte am Montag zunächst wieder ab, konnte sich dann aber im Bereich des maßgebenden Aufwärtstrends fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Oberhalb der 75,44 USD sei eine kleine Gegenbewegung angelaufen. Nach dem bullischen Reversal wäre bei Brent die Möglichkeit gegeben, weiter bis zum Abwärtstrend der Vorwochen zu steigen. Um ein Kaufsignal zu aktivieren, wäre jedoch der Ausbruch darüber zum Schlusskurs nötig, was abzuwarten bleibe. Gehe es über die 77,61 USD hinaus, wären Kursgewinne bis in den Bereich der 79,15 USD und später 80,47 USD möglich. Unterhalb der 75,51 USD drohe hingegen ein Rückfall bis 73,80 USD. (12.06.2018/ac/a/m) [mehr] Vorstandswoche.de IBU-tec-Aktie: Kommt eine große Übernahme? Aktienanalyse Haar (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe. Die IBU-tec advanced materials AG habe Ende März 2017 ihr Debüt am Frankfurter Börsenparkett gefeiert. Der Platzierungspreis habe 16.50 Euro betragen. Aktuelle Notiz: 16,65 Euro. Aus dem IPO seien brutto 16,5 Mio. Euro in die Firmenkasse . [mehr] Kolumnen mehr > Walter Kozubek 6%-Chance mit SAP-Bonus-Zertifikaten Mit 102,24 Euro verzeichnete die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP (ISIN: DE0007164600) am 11.6.18 ein neues Allzeithoch. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate - am 4.4.18 notierte die Aktie noch im Bereich von 83 Euro - wird der Aktie noch weiteres Steigerungspotenzial zugetraut. Die Experten der Credit Suisse schätzen die Geschäftsperspektiven des Softwarekonzerns als positiv ein und hoben das Kursziel der als "Outperform" eingestuften Aktie von 102 auf 120 Euro an. Für Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der SAP-Aktie die Rendite ihres Portfolios aufbessern wollen, könnte die Investition in Capped-Bonus-Zertifikate interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen nicht nur bei einem Kursanstieg, sondern au. [mehr] Martin Siegel Goldaktien etwas freundlicher, G7 Panik Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.297 auf 1.300 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.297 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) US-Präsident Donald Trump schlägt auf dem G7-Gipfel in Kanada eine Freihandelszone zwischen den G7-Staaten ohne Zölle, Barrieren und Subventionen vor. Kommentar: Die Panik der europäischen Subventionslobbyisten ist in den Medien greifbar. Die Edelmetallmärkte Auf Eurobasis entw. [mehr] DAX Analyse: Positive Tendenz dürfte sich fortsetzen Angesichts des chaotischen Endes des G7-Gipfels und der wütenden Twitter-Tiraden des US-Präsidenten hatten zum gestrigen Wochenstart nicht wenige Anleger die Luft angehalten. Doch die Sorge vor einem neuerlichen Rücksetzer erwies sich als unbegründet - mit einem soliden Auftritt und einer starken Schlussoffensive sattelte der deutsche Leitindex 0,6% auf und ging mit 12.843 Punkten nur haarscharf unterhalb der 12.850er-Hürde aus dem Handel. Rückenwind kam dabei vor allem aus Italien, wo der neue Wirtschaftsminister ein klares Bekenntnis zur Eurozone abgab. Sollte der DAX die positive Tendenz heute fortführen (wonach es vorbörslich aussieht), wäre die Rückkehr in die November-Seitw. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...