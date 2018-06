FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im Mai wegen deutlich geringerer Verkäufe in Deutschland und China einen leichten Absatzrückgang verzeichnet. Zur Begründung verwies der Premiumhersteller auf "Unbeständigkeiten" in China wegen bevorstehender Änderungen bei Einfuhrzöllen. Dies habe zu "einigen kurzfristigen Verunsicherungen" hinsichtlich der Preisfindung geführt, so der Münchener Hersteller.

Die Absätze der Kernmarke sanken vergangenen Monat weltweit um 1,8 Prozent auf 173.940 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Rückgang bei 2,1 Prozent auf 204.041 Einheiten. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke und der Gruppe 1,6 Prozent mehr Wagen abgesetzt.

In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken einen Absatzrückgang von 10 Prozent auf 45.860 Fahrzeuge. In den ersten fünf Monaten kam BMW im größten Automarkt weltweit auf ein Verkaufsplus von 2,5 Prozent. Auf dem deutschen Markt brachen die Verkäufe im Mai um 13,6 Prozent ein. BMW begründet das mit einigen Feiertagen und zwei Arbeits- und Verkaufstage weniger als im vergangenen Jahr. Von Januar bis Mai liegt der Absatzrückgang in der Heimat bei 1,8 Prozent.

