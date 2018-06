Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,60%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,19%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,59%) haben Anleger offenbar die Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit und einer neuen Euro-Krise abgelegt und sich wieder mit Aktien eingedeckt, so die Analysten der Nord LB. DAX und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) seien bis zum Mittag um jeweils 0,5% auf 12.831 beziehu. [mehr] Raiffeisen Bank International AG Gutes Umfeld stützt Bankaktien - Deutsche Post-Aktie nach Gewinnwarnung unter Abgabedruck Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) profitieren von einer positiven Analystenmeinung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Aktie habe mehr als 6% zulegen können. Hilfreich war dazu ein gutes Bankenumfeld, auch Intesa Sanpaolo (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hätten beispielsweise im Kurs deutlich zulegen können. Das Übernahmekarussell drehe sich (möglicherweise) weiter. Dem Wall Street Journal zufolge solle das US-Medizintechnikunternehmen Stryker (ISIN: US8636671013, W. [mehr] boerse-daily.de UnitedHealth Group-Aktie: Frische Rekordhochs aufgestellt - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth Group-Aktie: Frische Rekordhochs aufgestellt - Chartanalyse Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde die UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) in einer charttechnischen Besprechung genauer unter die Lupe genommen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Ein Jahr später notiere das Wertpapier gut 38 Prozent höher und beeindrucke weiter mit einem bullischen Chartverlauf. Angefangen hab. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Absichern vor dem Sommer Die Ferienzeit naht und viele Leute fahren in den Urlaub. Dabei wollen auch aktive Anleger mal weg von ihren Depots und Computern und die Zeit ganz in Ruhe mit der Familie oder Freunden verbringen. Es gibt aber dennoch die Möglichkeit mit cleveren Ordern das Depot vor dem Urlaub perfekt einzustellen. Diese bietet beispielsweise die Börse München, die wir ihnen gerne vorstellen. Absichern können Sie sich auch mit den Put-Optionsscheinen: Daimler -SC89WB DAX -SC0K6M NASDAQ -CV0NNJ Günstig handeln können Sie die Produkte an der Onlinebörse der Börse München - beigettex. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum ein. [mehr] Walter Kozubek 6%-Chance mit SAP-Bonus-Zertifikaten Mit 102,24 Euro verzeichnete die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP (ISIN: DE0007164600) am 11.6.18 ein neues Allzeithoch. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate - am 4.4.18 notierte die Aktie noch im Bereich von 83 Euro - wird der Aktie noch weiteres Steigerungspotenzial zugetraut. Die Experten der Credit Suisse schätzen die Geschäftsperspektiven des Softwarekonzerns als positiv ein und hoben das Kursziel der als "Outperform" eingestuften Aktie von 102 auf 120 Euro an. Für Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der SAP-Aktie die Rendite ihres Portfolios aufbessern wollen, könnte die Investition in Capped-Bonus-Zertifikate interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen nicht nur bei einem Kursanstieg, sondern au. [mehr] Goldaktien etwas freundlicher, G7 Panik Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.297 auf 1.300 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.297 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) US-Präsident Donald Trump schlägt auf dem G7-Gipfel in Kanada eine Freihandelszone zwischen den G7-Staaten ohne Zölle, Barrieren und Subventionen vor. Kommentar: Die Panik der europäischen Subventionslobbyisten ist in den Medien greifbar. Die Edelmetallmärkte Auf Eurobasis entw. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...