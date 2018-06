Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) sieht sich auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. "Unser Geschäft läuft weiterhin gut und im Rahmen unserer Erwartungen", zog das Unternehmen am Dienstag vor seinen für Juli erwarteten Halbjahreszahlen eine erste Bilanz. Der Absatz des Konzerns entwickle sich demnach besser als der Gesamtmarkt, wobei BAT vor allem dank seiner wichtigsten Marken Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall und Rothmans derzeit Marktanteile hinzugewinne. Das Management gehe davon aus, dass dieser Trend anhalte.

Den entscheidenden Gewinnschub erwartet BAT wie bereits bekannt allerdings eher im zweiten Halbjahr. Dabei dürfte dem Konzern eine Entspannung bei den Wechselkursen in die Hände spielen. BAT war bisher davon ausgegangen, dass die Währungsbelastung auf das bereinigte Ergebnis je Aktie in diesem Jahr mit 9 Prozentpunkten durchschlagen dürfte. Jetzt geht BAT nur noch von einem negativen Umtauscheffekt von 6 Prozentpunkten aus, sofern die Wechselkurse auf dem aktuellen Niveau bleiben.

In dieser Prognose dürfte sich vor allem der jüngste Anstieg des US-Dollar im Verhältnis zum britischen Pfund niederschlagen. BAT hatte im vergangenen Jahr gut ein Fünftel seines Konzernumsatzes in den Vereinigten Staaten erzielt. Dort hatten die Briten 2017 den US-Rivalen und Camel-Hersteller Reynolds übernommen und waren so zur Nummer eins der Branche aufgestiegen.

Weil der weltweite Zigarettenabsatz sinkt - BAT geht davon aus, dass allein im laufenden Jahr der Markt um 3,5 Prozent schrumpfen wird - setzen die Konzerne derzeit vor allem auf neue Produkte jenseits des Tabaks. Die große Hoffnung der Branche ist die elektronische Zigarette. BAT hat sie unter dem Namen "Vype" im Angebot. Der Konzern will den Verkauf solcher "Produkte der neuen Generation" kräftig ankurbeln. Im laufenden Jahr etwa soll ihr Beitrag zum Konzernumsatz bereits die Marke von einer Milliarde Pfund deutlich übersteigen.

An der Börse sorgten die Aussagen für etwas Entspannung. Die Aktie legte leicht zu und setzte damit die Erholung der vergangenen Handelstage fort. Das Papier stand seit Ende Januar stark unter Druck. Der Börsenwert des Unternehmens sank seitdem um rund ein Viertel auf rund 86 Milliarden Pfund (98 Mrd Euro.)/tav/zb/stw

