Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell laut einer am Dienstag vorliegenden Studie an neueste regulatorische Nachrichten und Nachrichten zur Pipeline an. Die Wachstumsperspektiven des Pharmaherstellers seien im Vergleich mit denen der Konkurrenz sehr attraktiv./ajx/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-12/09:55

ISIN: GB0009895292