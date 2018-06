Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Tabakprodukte der nächsten Generation (NGP) würden für eine Anlage in die BAT-Aktien immer wichtiger, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung gehe von übertrieben pessimistischen Aussichten aus, auch wenn die Ergebnisse für das erste Halbjahr einige wichtige Fragen unbeantwortet lassen dürften./ajx/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

