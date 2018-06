Der Münchener Autobauer kämpft mit rückläufigen Verkaufszahlen in China und Deutschland. Erzrivale Mercedes-Benz fährt derweil davon.

BMW fällt beim Absatz immer weiter hinter den Erzrivalen Mercedes-Benz zurück. Wegen deutlicher Rückgänge in China und Deutschland sank der Absatz von Autos der Marke BMW im Mai um 1,8 Prozent auf 173.940 Stück, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte.

In China bereiteten den Angaben zufolge die Änderungen von Einfuhrzöllen Probleme. So sank im größten Einzelmarkt des Unternehmens der Absatz deutlich. Auch in Deutschland ging die Zahl der verkauften Autos zurück. Hierzulande ...

