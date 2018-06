Im Baugewerbe gab es zu Beginn dieses Jahr mit 902 Fällen die meisten Insolvenzen. Insgesamt sind die Firmenpleiten im ersten Quartal allerdings zurückgegangen.

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist Anfang 2018 weiter gesunken. Zwischen Januar und März meldeten 5020 Unternehmen Insolvenz an und damit 3,0 Prozent weniger als im ersten Quartal 2017, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Damit setze sich ...

