Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zeigte sich zu Wochenbeginn in freundlicher Verfassung, so die Analysten der Helaba. Zunächst sei der Index in der Lage gewesen, sämtliche Irritationen, beispielsweise wie der von Donald Trump verursachte Eklat im Zusammenhang mit der G7-Abschlusserklärung sowie die sonstigen politischen Risiken auszublenden. Während der Mittagspause, so schien es, hätten sich die Marktteilnehmer nochmals eingehend mit den Rahmenbedingungen befasst, wa. [mehr] Candriam Weltwirtschaft: Ziehen Wolken auf? Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach einer deutlichen Beschleunigung im Jahr 2017 dürfte sich das weltweite Wirtschaftswachstum dieses Jahr der Vier-Prozent-Marke nähern, das ist der höchste Anstieg seit 2011. Nach Auffassung von Florence Pisani und Anton Brender, Volkswirtin beziehungsweise Chefökonom bei Candriam, gibt es keinen Grund, warum das Wachstum ins Stocken geraten sollte - auch wenn das unsichere internationale Umfeld die Konjunktur etwas bremsen könnte. Die Rohstoff-exportierenden Länder würden von der Stabilisierung der Kurse und die Erdöl-Exporteure vom Anstieg des Ölpreises profitieren. In China sei es den Behörden gelungen, den Anstieg der privaten Schuldenlast und die Entwicklung eines Schattenbanksystems einzu. [mehr] Der Aktionär Infineon-Aktie könnte einen Punch schaffen - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Heute gebe es den Capital Markets Day von Infineon. Der Chart der Infineon-Aktie sehe laut dem Aktienprofi richtig spannend aus. Geht die Infineon-Aktie über den Widerstand b. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker M2 Cobalt: Extrem vielversprechende Anomalien auf Kobaltprojekt Kilembe! Das hat sich gelohnt! Die aus dem Helikopter durchgeführten VTEM-Untersuchungen (geophysikalischen Erkundungen), die M2 Cobalt (TSX-V MC / WKN A2H8WQ) über seinen Kilembe-Kobaltliegenschaften sowie den Zielen Waragi und Bomobo auf der Bujagali-Liegenschaft durchgeführt hat, haben zahlreiche Anomalien aufgedeckt! Deren Erkundung könnte sich für den kleinen Kobaltexplorer sehr lohnen…Insgesamt hat M2 Cobalt Daten aus rund 3.075 Linienkilometern der Untersuchung erhalten, wobei das wichtigste - und aussichtsreichste - Ergebnis ist, dass man zwei besonders signifikante Anomalien entdeckt hat, die übereinstimmende magnetische, elektromagnetische und Tau-Werte (Abklingzeitkostanten) aufweisen. M2 hat diese An. [mehr] Christian Zoller DAX - Gipfel in Singapur sorgt für Rückenwind Guten Morgen, der DAX steigt vorbörslich über die wichtige Marke von 12.850 Punkten an und notiert bei 12.930 Punkten. Der positive Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sorgt für Rückenwind! Solange sich der DAX über der Marke von 12.850 Punkten halten kann, ist mit einem Kursanstieg bis zunächst 13.400 Punkte zu rechnen. Geht es weiter höher folgen 13.600 und 13.800 Punkte. Unterhalb von 12.850 Punkte warten 12.550/12.600 Punkte als Unterstützung. Aktuelle DAX-Lage DAX noch im Short-Modus. Indikatorenlage dreht auf long. US-Zölle belasten, Handelskrieg droht. . [mehr] Feingold-Research Absichern vor dem Sommer Die Ferienzeit naht und viele Leute fahren in den Urlaub. Dabei wollen auch aktive Anleger mal weg von ihren Depots und Computern und die Zeit ganz in Ruhe mit der Familie oder Freunden verbringen. Es gibt aber dennoch die Möglichkeit mit cleveren Ordern das Depot vor dem Urlaub perfekt einzustellen. Diese bietet beispielsweise die Börse München, die wir ihnen gerne vorstellen. Absichern können Sie sich auch mit den Put-Optionsscheinen: Daimler -SC89WB DAX -SC0K6M NASDAQ -CV0NNJ Günstig handeln können Sie die Produkte an der Onlinebörse der Börse München - beigettex. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum ein. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

