Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das avisierte operative Ergebniswachstum von fünf Prozent pro Jahr dürfte wohl einige Marktteilnehmer enttäuschen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit liege man aber auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern und eine Erholung in Indonesien sei wohl noch nicht berücksichtigt. Das Ziel beim freien Mittelfluss von 6 Milliarden Euro im Dreijahreszeitraum bis 2020 sei ein großer Sprung./ag/mis Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-12/10:04

ISIN: DE0006047004