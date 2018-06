München - Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hält die europäische Währungsunion für eine Fehlkonstruktion und hat eine "Neuinterpretation der Regeln" gefordert. Sie könnten von hochverschuldeten Eurostaaten gar nicht befolgt werden und stärkten nur Europakritiker und Populisten wie jetzt in Italien, sagte Varoufakis am Montagabend in München. Deutschland könne auch nicht die gesamte Eurozone retten. Sein Vorschlag: Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte eigene Anleihen ...

