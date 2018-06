Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Produktion der britischen Industrie schrumpft: Im Vergleich zum Vormonat ging sie im April um 1,4% zurück, weit deutlicher als von Experten erwartet und so extrem wie seit Oktober 2012 nicht mehr, so die Analysten der Nord LB. Seit dem Brexit-Votum seien britische Wirtschaft und Währung auf Talfahrt, Importgüter würden sich verteuern, was an der Kaufkraft zehre. Firmen würden weniger wegen der Unsicherheit über die Handelsbeziehungen nach dem geplanten EU-Ausstieg Ende M ...

