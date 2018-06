US-Präsident Trump trifft Nordkoreas Machhaber Kim Jong Un. Wall Street und DE30 mit starkem Wochenstart und weiterem Erholungspotenzial. Sind die Anstiege nachhaltig? Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machhaber Kim Jong Un in Singapur hat bereits heute Nacht um 3:00 Uhr stattgefunden. Nachdem die Situation beim Atomkonflikt ist der Vergangenheit mehrmals zu eskalieren drohte und es immer wieder Rückschläge gab, was ein mögliches Treffen angeht, scheinen beide Seiten nun doch einen wichtigen Schritt zu machen. Die Märkte hofften natürlich auf einen schnellen Durchbruch, doch es wird letztendlich mehr Zeit und Treffen notwendig sein, um an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Außenminister Mike Pompeo betonte am Montag, dass die US-Sanktionen vorerst in Kraft bleiben und weiterhin eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas gefordert wird. Da es bis heute keine diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gibt, stellt diese Treffen insbesondere auch für Nordkorea eine große Chance dar, um das Land neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...