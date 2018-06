Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist es in der vergangenen Handelswoche zu einer Belebung gekommen. Mit 2,5 Millionen Franken stieg das Volumen gegenüber der Vorwoche um fast 68 Prozent an und auch bei der Zahl der Abschlüsse gab es einen Anstieg auf 123 von 91. Der ZKB-KMU-Index sank derweil um 0,6 Prozent auf 1'392,01 Punkte.

Das Handelsvolumen verbesserte insbesondere wegen Weleda und Reishauer. Die rege gehandelten Partizipationsscheine von Weleda generierten in 13 Transaktionen einen Umsatz von 484'900 Franken. Das auf Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel spezialisierte Unternehmen legte jüngst mit ihrem Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2017 den detaillierten Zahlenkranz vor. Umsatzzahlen waren bereits im Februar publiziert worden. Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 2,8 Prozent auf 400,9 Millionen Euro. Das konsolidierte Jahresergebnis lag mit 13,0 Millionen Euro um 12,4 Prozent über dem Vorjahr.

In den Inhaberaktien von Reishauer setzte die ZKB in einem Abschluss 405'000 Franken um und in den Namenaktien in zwei Transaktionen 161'000 Franken. Vom Autoindustrie-Zulieferer gab es allerdings keine Neuigkeiten.

Zu den volumenstärksten Titeln zählten ausserdem acrevis Bank mit 244'300 Franken in zwölf Abschlüssen sowie Repower mit 211'000 Franken in vier Transaktionen.

Im Vorfeld der Abstimmung zum Spielbankengesetz waren die Valoren des Stadtcasiono Baden gesucht. Sie schlossen die Handelswoche als höchster Kursgewinner mit einem Plus von 15,8 Prozent. Wie in der Vorwoche waren die Aktien der Rigi Bahnen gesucht. Sie legten um 11,1 Prozent zu. Die beiden Zürichsee-Gesellschaften Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft und Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen erholten sich vom Abgabedruck und schlossen mit einem Plus von 9,6 respektive 1,3 Prozent.

Die Verliererseite wird von den Thurella Immobilien-Aktien angeführt (-5,2 Prozent). Unter regem Handel, allerdings ohne Neuigkeiten, verloren die Valoren der acrevis Bank 2,8 Prozent. Und einmal mehr litten die NZZ-Papiere unter Abgabedruck (-2,0 Prozent). Ausserdem gingen die WWZ-Aktien um 1,3 Prozent und die Titel der Zürcher Oberland Medien um 1,1 Prozent zurück.

Neuigkeiten gab es vom Energieunternehmen CKW. Die Gruppe steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende März) die Gesamtleistung um 0,4 Prozent auf 456 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich dagegen um 9,1 Prozent auf 59,6 Millionen. Im höheren Vorjahresbetrag war der Sondereffekt aus der nachträglichen Enteignungsentschädigung der Netzgesellschaft Swissgrid im Umfang von 13,5 Millionen enthalten. Unter dem Strich resultierte ein Unternehmensergebnis von 49,5 Millionen (-16 Prozent).

Montana Tech Components verbesserte im ersten Quartal 2018 den Gruppenumsatz um rund 42 Prozent auf 297,2 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung eines negativen übrigen Finanzergebnisses sowie eines im Vorjahresvergleich deutlich tieferen Ergebnisses aus assoziierten Unternehmen blieb unter dem Strich mit 8,9 Millionen ein kleinerer Reingewinn für die Monate Januar bis März.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) erhält laut Pressebericht eine neue Firmenstruktur und eine Einheitsaktie. Demnach verschwinden Stamm- und Vorzugsaktien mit unterschiedlichen Stimmrechten. Zudem werden die SGV mit der SGV-Express (Bürgenstock-Verbindung) sowie mit der Gastronomie- und der Schiffstechnik-Tochter in einer Holding vereint.

Die rege Handelsaktivität dürfte gemäss ZKB auch in der nun angelaufenen Handelswoche anhalten. Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten die Generalversammlungen des Stadtcasino Baden, von CKW sowie der Schilthornbahn.

Das Zentralschweizer Energieunternehmen CKW hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende März) leicht mehr umgesetzt als im Vorjahr. Das Unternehmensergebnis fiel indes wegen eines Sondereffekts tiefer aus.

