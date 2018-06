Das Gremium für die Regulatory-Affairs-Koordination des Deutschen Industrieverbands für optische, medizinische und mechatronische Technologien (Spectaris) verabschiedete gleichzeitig den bisherigen Vorsitzenden Dr. Peter Gebhardt vom Drägerwerk in den Ruhestand. Gebhard hatte diese diese Aufgabe seit März 2006 inne. Mit den beiden neuen Vorsitzenden will der Industrieverand an Altbewährtes anknüpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...