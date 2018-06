Nespresso Österreich kann Konsumentinnen und Konsumenten, die online oder telefonisch Kaffee bestellen, die Zustellung ab sofort noch am selben Tag garantieren: Bestellungen, die bis 12 Uhr mittags getätigt werden, werden werktags zwischen 17 und 21 Uhr mit der Österreichischen Post geliefert. Die neue Zustelloption ist für 3,90 Euro vorerst in Wien, Graz und Linz erhältlich.Mit dem anhaltenden Trend zum Online-Einkauf verändern sich auch die Erwartungshaltungen der Kunden im Hinblick auf Lieferzeiten. Immer mehr Konsumenten möchten ihre Bestellungen möglichst rasch, idealerweise noch am selben Tag, erhalten."Mit Nespresso, einem der größten Markenartikler Österreichs, schaffen wir gemeinsam neue Standards in der...

