Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH mit dem SAP Innovation Award 2018 ausgezeichnet DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH mit dem SAP Innovation Award 2018 ausgezeichnet 12.06.2018 / 10:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kaiserwetter Energy Asset Management mit dem SAP Innovation Award 2018 ausgezeichnet - Hamburger Unternehmen für seine Internet-of-Things Plattform ARISTOTELES geehrt - Kaiserwetter als Innovationssieger der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (Nord) Hamburg, 12. Juni 2018 - Das Hamburger Unternehmen Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH, ein unabhängiger, internationaler Dienstleister für das digitale Management von Erneuerbaren Energien, ist einer der Preisträger der SAP Innovation Awards 2018. Kaiserwetter erhält die Auszeichnung für seine innovative Internet-of-Things (IoT) Plattform ARISTOTELES als "Best Regional Choice" für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (Nord). Die Plattform aggregiert große Mengen meteorologischer, technischer und finanzwirtschaftlicher Daten, um mit Hilfe von Smart Data Analytics und Predictive Analytics die Erträge der Erneuerbare Energie Anlagen zu maximieren und Risiken zu minimieren. Gleichzeitig gewährleistet ARISTOTELES den finanzierenden Banken und Investmentgesellschaften als Anwender höchste Transparenz für ihre Erneuerbare Energie Portfolios. Diese über ARISTOTELES gebündelt verfügbaren finanzwirtschaftlichen Steuerungselemente haben das Potenzial, dass vor allem global substanziell mehr privatwirtschaftliche Investitionen in Erneuerbare Energien angestoßen werden. Und höhere Investitionen sind die Grundvoraussetzung dazu beizutragen, den Klimawandel zu stoppen. Hanno Schoklitsch, CEO von Kaiserwetter, sagt zur Auszeichnung: "Dieser Preis würdigt einzigartige technologische Innovationen wie ARISTOTELES, die gemeinsam mit SAP entwickelt wurden und als Plattform zur Minimierung des Investitionsrisikos, zur Maximierung der Rendite und zur Schaffung höchster Transparenz dienen. Die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens erfordert sofortiges Handeln, und diese Unmittelbarkeit und Effizienz, sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht, kann nur durch die Digitalisierung der erneuerbaren Energien erreicht werden. Eine Strategie, die bereits Früchte trägt." Der Walldorfer Konzern zeichnet mit den Innovation Awards Firmen aus, die mit Hilfe der SAP-Plattform-Technologien Innovationstreiber sind und zu den Gewinnern der digitalen Wirtschaft gehören. Kaiserwetter bietet seinen 'Data as a Service' (DaaS)* Ansatz für Investmentgesellschaften und finanzierende Banken an. ARISTOTELES, die digitale IoT-Plattform für das Portfolio-Management erneuerbarer Energien, basiert auf der SAP Cloud Platform, SAP IoT Application Enablement, SAP HANA, SAP Leonardo und SAP Analytics. ARISTOTELES ist die erste IoT-Plattform, die sich auf das globale Portfolio-Management erneuerbarer Energien fokussiert. Für die SAP Innovation Awards 2018 hatte die international besetzte Jury aus externen und SAP-eigenen Experten aus mehr als 160 Bewerbern zunächst 68 Finalisten bestimmt, aus deren Kreis dann die insgesamt 26 Sieger in sieben Kategorien ermittelt wurden. Die Preisträger wurden während der SAP Konferenz SAPPHIRE NOW, die vom 5.-7. Juni 2018 in Orlando, USA stattfand, geehrt. * Data as a Service (DaaS) ist das Modell einer Dienstleistung zur Bereitstellung und Verteilung von Daten. Dabei werden dem Nutzer Daten und deren Informationen unabhängig von der geographischen oder organisatorischen Trennung von Anbieter und Nutzer über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter wurde 2012 gegründet und ist ein unabhängiges deutsches Unternehmen, das sich dem Management von Anlagen der erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt Digitalisierung widmet. Es ist das einzige Enertec Unternehmen, das im Rahmen seines DaaS Ansatzes das traditionelle technische und kaufmännische Asset Management mit der digitalen Integration aller Prozesse und Daten verbindet. Ermöglicht wird dies durch "ARISTOTELES" der innovativen von Kaiserwetter entwickelten cloud-basierten IoT-Plattform, die die Möglichkeiten von Smart Data Analytics und Predictive Analytics nutzt, indem sie alle technischen, meteorologischen und vor allem finanzwirtschaftlichen Daten aggregiert und korreliert um folgende Ziele zu erreichen: (1) Maximierung der Rendite, (2) Minimierung der Investitionsrisiken, (3) Erreichung höchster Transparenz. Kaiserwetter bietet seine spezialisierten digitalen Dienstleistungen Investmentfonds, Private-Equity-Investoren und Bankinstituten auf globaler Ebene an. Das Unternehmen verfügt über ein Team von 30 Experten, das höchst erfahren im Management von ca. 500 MW ist und verfügt über Unternehmensstandorte in Hamburg, Madrid und New York. Weitere Informationen zur digitalen Portfolio-Management Lösung Aristoteles: www.aristoteles.energy Pressekontakt Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Falk von Kriegsheim fvk@kaiserwetter.eu Tel: +49 (0)40 530566 100 Mobil: +49 (0)172 9837109 www.kaiserwetter.energy

