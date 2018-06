Der bullish Spike des USD/CHF verblasst und es kommt zu einer schnellen Abwärtskorrektur von rund 40 Pips, nach dem das Tageshoch bei 0,9884 gebildet wurde. Das Paar scheiterte nun bereits die 3. Sitzung in Folge an einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung über dem 50-Tage-SMA und so musste sich der Kurs unter die 0,9850 zurückziehen, wo das neue Tagestief ...

