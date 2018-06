Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Tin International verkauft Sadisdorf und Hegelshöhe-Lizenzen an Joint Venture Partner Lithium Australia

Verkaufspreis beträgt 2 Mio. EUR

Die Tin International AG verkauft ihre Lizenzen Sadisdorf und Hegelshöhe im Osterzgebirge an den Joint-Venture Partner Lithium Australia (ASX: LIT). Der Verkaufspreis beträgt 2 Mio. EUR, wovon 0,5 Mio. EUR in bar und 1,5 Mio. EUR in LIT Aktien gezahlt werden. Die Aktien ...

