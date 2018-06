Bei der Cebit-Eröffnung beteuert der Veranstalter, aus den Fehlern der Vorjahre gelernt zu haben. Kann das neue Festival-Konzept der weltgrößten IT-Messe aufgehen?

Vieles ist bei der Premiere der runderneuerten Sommer-Cebit anders als in den Vorjahren - aber eben nicht alles: "Eigentlich wollte ich etwas zum tollen Wetter am heutigen Tag sagen", frotzelt Bitkom-Präsident Achim Berg bei der gemeinsamen Auftakt-Pressekonferenz des ITK-Branchenverbandes und dem Cebit-Ausrichter Deutsche Messe. Doch das Messegelände im Süden Hannovers ist am Montagmorgen in trübes Grau getaucht - so wie man dies vom alten Messetermin im März gewohnt war.

"Auch die letzten Messen waren erfolgreiche Veranstaltungen", will Deutsche-Messe-Vorstand und Cebit-Chef Oliver Frese nicht gleich die ganze Vergangenheit der einstmals weltgrößten IT-Messe über Bord kippen - er räumt aber auch selbstkritisch ein: "Allerdings ist es uns nicht gelungen, die junge Generation anzusprechen, die jetzt in den Unternehmen Verantwortung übernimmt. Die benötigt andere Formate als eine klassische Messe."

Aus diesem Grund haben die im Branchenverband Bitkom zusammengeschlossenen Unternehmen, die zugleich im Messebeirat der Cebit eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung der Veranstaltung spielen, in den vergangenen Jahren auf eine Veränderung des Konzepts gedrängt.

Nach Jahren des Zauderns haben Deutsche Messe und Bitkom in diesem Jahr gemeinsam eine komplett neue Messe auf die Beine gestellt: Neben klassischen Ausstellunghallen dominiert nun ein Campus mit Street-Food-Buden und allerlei Outdoor-Showcases - allen voran der Jahrmarkt der Innovationen von SAP ...

