Beamte dürfen auch künftig nicht streiken. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil Verfassungsbeschwerden von Lehrern zurückgewiesen.

Beamte dürfen in Deutschland weiterhin nicht streiken. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag und wies damit die Verfassungsbeschwerden von vier Lehrern zurück. Das Streikverbot sei verfassungsgemäß und entspreche den Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Es stehe auch in Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, entschied der Zweite Senat unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle.

Kläger waren vier beamtete Lehrer aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sie hatten während der Unterrichtszeit an Protesten und Streiks teilgenommen, die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert worden waren. Dafür waren die vier mit Geldbußen und Einträgen in die Personalkaten bestraft worden.

Zu Unrecht, wie sie finden. In ihrer Argumentation beriefen sich die vier Pädagogen auf die vom Grundgesetz geschützte Koalitionsfreiheit - also das Recht, sich Gewerkschaften anzuschließen und dann auch für höhere Gehälter oder andere Ziele zu streiken. Dieses müsse auch für Beamte gelten. Zumindest wenn sie - im Unterschied etwa zu Polizisten oder Zollbeamten - keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen.

"Das Streikrecht ist ein Menschenrecht, das den Lehrerinnen und Lehrern bis heute vorenthalten wird", kritisierte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Von rund 800.000 Lehrern in Deutschland sind etwa drei Viertel Beamte.

