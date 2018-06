?Wir werden mit dem Wachstum unseres Portfolios an Elektrofahrzeugen in China mit verschiedenen Lösungen weitermachen, die verschiedene elektrische Bereiche und Karosserieformen umfassen?, sagt Matt Tsien, China-Präsident von General Motors, ?wir integrieren das globale Know-how von GM in die Elektr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...