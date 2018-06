BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 11-Jun-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 11/06/2018 IE00B88D2999 16543 GBP 4235931.58 256.0558291 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 11/06/2018 IE00B7VB3908 349640 GBP 4448574.48 12.72329962 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 11/06/2018 IE00B7SD4R47 38685 EUR 8589188.136 222.0289036 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 11/06/2018 IE00B8JF9153 1237379 EUR 8098298.223 6.5447193 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 11/06/2018 IE00B878KX55 30860 EUR 7929634.04 256.9550888 Daily ETP



Boost ShortDAX 11/06/2018 IE00B8GKPP93 1082559 EUR 6469485.495 5.9761043 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/06/2018 IE00B7Y34M31 154020 USD 99599395.28 646.6653375 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/06/2018 IE00B8K7KM88 3708272 USD 19696270.54 5.3114417 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/06/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 24691528.13 1322.099386 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/06/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 22535849.06 2.010505 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/06/2018 IE00B7ZQC614 69030103 USD 92394528.68 1.3384672 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/06/2018 IE00B7SX5Y86 1664617 USD 45978309.25 27.6209538 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 11/06/2018 IE00B8HGT870 856455 USD 19432121.03 22.6890158 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 11/06/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2234073.462 104.0313603 Daily ETP



Boost Copper 3x 11/06/2018 IE00B8JVMZ80 112410 USD 2843996.46 25.3002087 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 11/06/2018 IE00B8KD3F05 56243 USD 2688674.759 47.8046114 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/06/2018 IE00B8VC8061 227075196 USD 41343285.74 0.1820687 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/06/2018 IE00B76BRD76 352650 USD 11136587.8 31.5797187 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 11/06/2018 IE00B7XD2195 7349018 USD 23552644.38 3.2048696 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 11/06/2018 IE00B8JG1787 7415 USD 685920.3596 92.5044315 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/06/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1968087.545 35.03181817 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 11/06/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2299660.184 61.54254246 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/06/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 691681.5649 176.9459107 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 11/06/2018 IE00BBGBF313 933787 GBP 45403092.46 48.62253647 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 11/06/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2157003.668 248.3310693 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 11/06/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 245790045.9 4772.622251 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 11/06/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 165094792.4 20281.91553 Daily ETP



Boost Palladium 11/06/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 840032.5681 45.1994925 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 11/06/2018 IE00B94QLN63 10471 USD 1521603.684 145.3159855 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/06/2018 IE00B94QL251 4863 USD 629996.1879 129.5488768 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/06/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 471138.799 3.4911842 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 11/06/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 358624.371 68.9662252 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 11/06/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 379576.4036 86.3851624 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 11/06/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 712739.958 82.8382099 Daily ETP



Boost Silver 2x 11/06/2018 IE00B94QL921 13015 USD 772811.3975 59.3785169 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 11/06/2018 IE00B94QL699 14638 USD 632785.616 43.2289668 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/06/2018 IE00B873CW36 3870011 EUR 32396502.57 8.3711655 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/06/2018 IE00B8NB3063 472645 EUR 42180138.49 89.2427477 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKT09149 16280 EUR 1690882.731 103.8625756 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKS8QM96 165301 EUR 9665350.757 58.4712177 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKT09255 4325 EUR 571271.4072 132.0858745 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKS8QN04 361249 EUR 19958624 55.2489391 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112786.2082 137.3766239 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8081436.648 50.38176509 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKT09032 2500 USD 238464.8658 95.3859463 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/06/2018 IE00BKS8QT65 100711 USD 8820550.424 87.5827906 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/06/2018 IE00BLS09N40 927486 EUR 23578451.24 25.4218945 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/06/2018 IE00BLS09P63 174700 EUR 3626766.479 20.7599684 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/06/2018 IE00BLNMQS92 27827 EUR 2966505.065 106.6052778 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/06/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3576849.916 37.9510649 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 11/06/2018 IE00BVFZGC04 72808 USD 1513090.192 20.7819222 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 11/06/2018 IE00BVFZGF35 18027 USD 1390194.283 77.1173397 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/06/2018 IE00BVFZGG42 363385 USD 15916404.5 43.8003894 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/06/2018 IE00BVFZGH58 30560 USD 1181080.612 38.6479258 Short Daily ETP



Boost Brent 11/06/2018 IE00BVFZGD11 184613 USD 4769068.805 25.8327897 Oil ETC



Boost Gold 11/06/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2527795.538 26.3438266 ETC



Boost Natural Gas 11/06/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 518664.3209 20.9552875 ETC



Boost BTP 10Y 5x 11/06/2018 IE00BYNXNS22 122750 EUR 6875882.592 56.0153368 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 11/06/2018 IE00BYNXPH56 132915 EUR 6297340.628 47.3787054 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 11/06/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 954472.6852 93.0829613 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/06/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1711126.725 75.7605032 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/06/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1969358.292 84.5871614 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/06/2018 IE00BYTYHS72 43270 USD 3305368.014 76.3893694 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/06/2018 IE00BYTYHR65 713057 USD 5349718.343 7.5025115 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/06/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7450939.521 225.8134174 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/06/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1318919.48 22.1043018 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/06/2018 IE00BYTYHQ58 180489399 USD 11609637.66 0.0643231 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 11/06/2018 IE00BYMB4Q22 87696 EUR 12493175.41 142.4600371 ETP



Boost Bund 30Y 3x 11/06/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 288650.8879 98.1805741 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 11/06/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25922565.76 10047.50611 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 11/06/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 409929.6506 117.1227573 Short Daily ETP



