Jena - Ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) plant, die Fussball-WM in Russland überhaupt nicht zu verfolgen - doch wer die Spiele anschaut, setzt häufig auch internetfähige Geräte ein. Das ergab eine aktuelle Studie von YouGov im Auftrag des Sicherheitsspezialisten ESET. Demnach schaut jeder Dritte, der plant, die WM zu verfolgen, die Spiele über Smart TV, Tablet, Laptop und Smartphone - alleine 25 Prozent auf dem Smart TV. Erschreckender Schönheitsfehler: Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) schützen ihre eingesetzten Geräte nicht durch geeignete Massnahmen wie Antivirensoftware oder sichere Internetverbindungen. Das Meinungsforschungsunternehmen befragte über 2.000 Internetnutzer zu ihren Sehgewohnheiten während der WM.

Das Internet spielt mit …

Ob Island, Costa Rica oder Saudi-Arabien: So vielfältig wie die teilnehmenden Nationen an der Fussball-WM ist auch das Nutzungsverhalten der deutschen Fans. So schauen die Jüngeren vor allem über internetfähige Geräte die Spiele an. Bei den 18- bis 24-Jährigen (42 Prozent) und 25- bis 34-Jährigen (49 Prozent) sind es annähernd die Hälfte der Befragten - bei den 35- bis 44-Jährigen dagegen nur etwa jeder Dritte (36 Prozent). Unabhängig davon ist König Fussball in den deutschen Wohnzimmern zuhause. Die Mehrheit der Deutschen wollen die Weltmeisterschaft auf dem Fernseher (43 Prozent) oder dem Smart-TV (25 Prozent) ansehen. 8 Prozent wählen den Laptop, 6 Prozent das Smartphone und 4 Prozent das Tablet (Mehrfachnennungen möglich).

Männliche und weibliche Fans fiebern auf unterschiedliche Weise mit. So wollen deutlich mehr Männer (42 Prozent) WM-Spiele auf internetfähigen Geräten verfolgen als Frauen (24 Prozent). "Dass Fussball zunehmend online konsumiert wird, verwundert nicht. Denn für den einzelnen Fan ist der Mehrwert in Sachen Flexibilität ...

