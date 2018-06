Linz (www.aktiencheck.de) - Die britische Wirtschaft zeigt weiterhin Schwächen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gestern hätten die Zahlen zur Industrieproduktion, die im April um 0,8% gegenüber März nachgegeben hätten, enttäuscht. Die wirtschaftliche Dynamik sei schwach. Bevor die Bank of England (englische Zentralbank) die Leitzinsen anheben könne, müssten sich die Zahlen deutlich verbessern. Doch die Vorzeichen stünden nicht gut. Denn laut einer angesehen Wirtschaftsberatungsfirma habe Paris London erstmals als bevorzugte Destination für Direktinvestitionen abgelöst. Aber auch die Querelen über den Status der Nordirland-Irland Grenze in den Brexit-Verhandlungen würden das Pfund belasten. [mehr] Independent Research HSBC-Aktie: Investorentag - Uninspirierte Ziele - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research: Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF). HSBC habe auf dem Investorentag uninspirierte Zielsetzungen bis 2020 präsentiert. Demnach sollten die Gesamterträge jährlich im mi. [mehr] Danske Invest Höhenflug der Ölpreise - Dies sind die Gewinner und Verlierer Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Seit ihrem Tiefpunkt Anfang 2016 haben sich die Ölpreise mehr als verdoppelt. Die Ursachen und Auswirkungen für den steilen Preisanstieg des schwarzen Goldes sind vielfältig, so Marc Homsy, Leiter Anlagenvertrieb Deutschland bei Danske Invest. Der Preis für Brent-Öl habe kürzlich das erste Mal seit November 2014 die Marke von 80 US-Dollar geknackt. Dafür gebe es mehrere Ursachen. "Als der Ölpreis 2016 seinen Tiefpunkt erreichte, hatten wir am Markt ein Überangebot und brechend volle Lagerbestände, die wie eine schwere Decke auf den Ölpreisen lagen", so Marc Homsy. "Doch die niedrigen Preise führten zu einer Stilllegung vieler Förderstätten, die nicht mehr rentabel waren. Dies trug zur Reduzierung d. [mehr] Kolumnen mehr > Walter Kozubek Silber versucht Ausbruch: Calls mit 138%-Chance Laut einer im BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse startete der Silberpreis (ISIN: XC0009653103) einen weiteren Ausbruchsversuch. Hier die Analyse: "Rückblick: Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten in einer engen Seitwärtsphase. Zwischenzeitlich kam es daraus zu einem Ausbruch nach oben, über 16,87 USD, was sich jedoch schnell als Bullenfalle darstellt. Nach Auflösung eines kleinen symmetrischen Dreiecks kommt es nun zu einem weiteren Ausbruchsversuch. Ausblick: Es bietet sich mit dem Überwinden der 16,87 USD die Chance, den Anstieg noch nachhaltig auszudehnen. Spielraum wäre bis zum Abwärtstrend bei 17,21 USD zunächst gegeben. Gelingt auch der Ausbruch über 17,47 USD, dürfte sich auch mittelfristig deutliches Kurs. [mehr] Christian Zoller Paragon - Kursziel 80,00 Euro? Die Aktie des Automobilzulieferers Paragon mit Sitz in Delbrück (Bundesland Nordrhein-Westfalen) konnte in den vergangenen Wochen eine Bodenbildung abschließen. Die Aktie könnte vor einer Aufwärtsbewegung Richtung 80,00 Euro stehen! Solange der Unterstützungsbereich um 51,00/54,00 Euro hält (siehe Chart) ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Das erste Anlaufziel der Aufwärtsbewegung liegt am Widerstand von 70,00 Euro, gefolgt vom Widerstand um 80,00 Euro. Eine Long-Position bietet sich im Bereich der grünen Aufwärtstrendlinie an. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 58,00 Euro möglich. Stopp unter 50,00 Euro. Kursziel um 80,00 Euro. Anme. [mehr] Stefan Hofmann Adidas: Jetzt absichern! Der Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) aus dem fränkischen Herzogenaurach konnte sich in der letzten Handelswoche kurzzeitig über die 200 Euro Marke bewegen und steht am heutigen Handelstag erneut davor, diese zu überwinden. Wir befinden uns bereits bei 189,95 Euro mit einer Longposition im Markt und sichern diesen nun ab, indem mit den StopLoss auf Einstandskurs nachziehen. Adidas Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

